Monden

Tamaș și Alexa, puși la somn de un vietnamez. „Dacă-l aveam antrenor, mă lăsam de fotbal

Comentează știrea
Tamaș și Alexa, puși la somn de un vietnamez. „Dacă-l aveam antrenor, mă lăsam de fotbal
Din cuprinsul articolului

Cei doi fotbaliști de laAsia Express , Tamaș și Alexa, au ajuns în etapa din Vietnam unde au văzut cum e cu ospitalitatea oamenilor. Unul dintre cei care i-a găzduit i-a băgat și în pat.

Tamaș și Alexa, culcați de un vietnamez

Ospitalitatea oamenilor din Vietnam i-a surprins pe cei doi fotbaliști. Mai ales că unul dintre cei care i-a găzduit a simțit nevoia să îi bage în pat. Ba mai mult i-a învelit mai ceva ca pe niște copii.

”N-am văzut în viața mea un om care să te bage în pat și să te învelească. Te-a acoperit ca pe păpușică”, a explicat Tamaș după ce a văzut cum l-a ”împachetat vietnamezul pe colegul de suferință.

Mai primitori decât s-au așteptat

”În zece minute mă întorc și dacă nu dormiți...”, le-a spus acesta celor doi. ”Nu putem spune că am fost forțați de către această persoană decât la somn. Dacă îl aveam pe ăsta antrenor mă lăsam de fotbal”, a mai explicat Gabriel Tamaș.

În sfârșit, testări psihologice pentru profesori. Deocamdată, doar pentru debutanți
În sfârșit, testări psihologice pentru profesori. Deocamdată, doar pentru debutanți
Spitalul din Iași unde au murit șapte copii nu respecta normele de igienă și sterilizare
Spitalul din Iași unde au murit șapte copii nu respecta normele de igienă și sterilizare
Dan Alexa și Gabi Tamas la Asia Express

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

Majoritatea concurenților au avut parte de gazde primitoare, însă nu la fel de drăguți au fost unii cu alții. Spre exemplu Anda Adam a încercat să ia mașina pe care Mara Bănică reușise să o oprească la autostop. Acest lucru nu a fost bine primit de jurnalistă, iar cele două au început să își arunce vorbe grele.

Mara Bănică și Anda Adam, în război

Practic competiția s-a aprins, iar Mara Bănică nu s-a putut abține să îi spună câteva lucruri mai puțin plăcute cântăreței. De altfel s-a legat inclusiv de numărul de urmăritori despre care aceasta a vorbit la o altă ocazie.

Anda Adam.v

Anda Adam. Sursa foto Captură video

Cert este că între cele două echipe s-a iscat o adevărată vrajbă care nu pare să se stingă prea repede. Inclusiv Serghei a explicat că nu i-a plăcut atitudinea Andei și că oricum în țară nu va trebui să mai aibă de-a face cu ea pentru că nu face parte din cercul lui de prieteni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:00 - În sfârșit, testări psihologice pentru profesori. Deocamdată, doar pentru debutanți
15:48 - Tamaș și Alexa, puși la somn de un vietnamez. „Dacă-l aveam antrenor, mă lăsam de fotbal
15:39 - Spitalul din Iași unde au murit șapte copii nu respecta normele de igienă și sterilizare
15:30 - Gigi Nețoiu vrea să preia Steaua, dar suma cerută de MApN l-a înfuriat
15:19 - Atac terorist antisemit la Manchester, cu doi morți și trei răniți grav
15:11 - Adolescent de 14 ani, arestat preventiv după ce a violat o fetiță de patru ani

HAI România!

Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital

Proiecte speciale