Tamaș și Alexa, puși la somn de un vietnamez. „Dacă-l aveam antrenor, mă lăsam de fotbal

Cei doi fotbaliști de laAsia Express , Tamaș și Alexa, au ajuns în etapa din Vietnam unde au văzut cum e cu ospitalitatea oamenilor. Unul dintre cei care i-a găzduit i-a băgat și în pat.

Ospitalitatea oamenilor din Vietnam i-a surprins pe cei doi fotbaliști. Mai ales că unul dintre cei care i-a găzduit a simțit nevoia să îi bage în pat. Ba mai mult i-a învelit mai ceva ca pe niște copii.

”N-am văzut în viața mea un om care să te bage în pat și să te învelească. Te-a acoperit ca pe păpușică”, a explicat Tamaș după ce a văzut cum l-a ”împachetat vietnamezul pe colegul de suferință.

”În zece minute mă întorc și dacă nu dormiți...”, le-a spus acesta celor doi. ”Nu putem spune că am fost forțați de către această persoană decât la somn. Dacă îl aveam pe ăsta antrenor mă lăsam de fotbal”, a mai explicat Gabriel Tamaș.

Majoritatea concurenților au avut parte de gazde primitoare, însă nu la fel de drăguți au fost unii cu alții. Spre exemplu Anda Adam a încercat să ia mașina pe care Mara Bănică reușise să o oprească la autostop. Acest lucru nu a fost bine primit de jurnalistă, iar cele două au început să își arunce vorbe grele.

Practic competiția s-a aprins, iar Mara Bănică nu s-a putut abține să îi spună câteva lucruri mai puțin plăcute cântăreței. De altfel s-a legat inclusiv de numărul de urmăritori despre care aceasta a vorbit la o altă ocazie.

Cert este că între cele două echipe s-a iscat o adevărată vrajbă care nu pare să se stingă prea repede. Inclusiv Serghei a explicat că nu i-a plăcut atitudinea Andei și că oricum în țară nu va trebui să mai aibă de-a face cu ea pentru că nu face parte din cercul lui de prieteni.