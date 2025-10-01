Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitatea

Din cuprinsul articolului Provocări în ultima ediție Asia Express

Ediția de marți seara a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată la Antena 1, a adus o nouă rundă plină de provocări pentru concurenți. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au ieșit învingători, câștigând imunitatea cea mică a etapei, după o cursă intensă și plină de tensiune, desfășurată printre note muzicale și misiuni dificile.

Anunțul a fost făcut de prezentatorii show-ului în cadrul emisiunii, iar evoluția celor doi a atras atenția tuturor echipelor și a telespectatorilor.

Momentele tensionate nu au lipsit nici de această dată. Discuțiile aprinse de la careu s-au extins și pe parcursul cursei, iar topul plecării realizat de Anda Adam a devenit rapid un subiect de dezbatere între echipe. În plus, indiciul oferit de Irina la startul etapei a pus în dificultate mai mulți concurenți, complicând și mai mult o etapă deja încărcată de surprize și răsturnări de situație.

Asia Express, lider de audiență

Ediția de marți a confirmat încă o dată popularitatea show-ului. Conform datelor furnizate de reprezentanții Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detașat pe toate segmentele de public.

La nivelul publicului comercial cu vârste între 21 și 54 de ani, emisiunea a obținut o medie de 6.1 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, în timp ce postul clasat pe locul secund, Pro TV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 17.4% cotă de piață.

Performanța s-a menținut și pe segmentul urban, unde Asia Express a înregistrat 5.7 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, comparativ cu 3.8 puncte și 12.2% cotă de piață pentru Pro TV.

La nivelul întregului public, emisiunea a avut 4.9 puncte de rating și 15.8% cotă de piață, iar în minutul de aur, la 21:39, peste 1 milion de telespectatori urmăreau aventurile concurenților. Antena 1 s-a impus astfel ca lider de audiență pe întreg tronsonul Prime Time, cu 5.2 puncte de rating și 21% cotă de piață în rândul publicului comercial.

Cursa pentru ultima șansă la Hanoi

Diseară, de la ora 20:30, Asia Express le pregătește telespectatorilor o ediție spectaculoasă, în care cursa pentru ultima șansă se mută la Hanoi, una dintre cele mai mari și aglomerate metropole ale Vietnamului. Concurenții vor fi nevoiți să facă față unui haos urban inedit, printre zeci de mii de scutere și o aglomerație infernală, luptând pentru șansa de a rămâne în competiție.

Startul cursei va fi dat mai târziu decât în alte ediții, deoarece probele îi vor purta pe participanți direct în inima night market-urilor din Hanoi. Aici, telespectatorii vor putea simți pulsul orașului și atmosfera vibrantă a piețelor aglomerate. Pe lângă aceste misiuni, o altă provocare îi va testa curajul: concurenții vor trebui să interacționeze cu șerpi, o probă care promite să ofere momente pline de tensiune și emoție.