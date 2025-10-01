Monden

Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitatea

Comentează știrea
Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitateaAsia Express. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ediția de marți seara a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată la Antena 1, a adus o nouă rundă plină de provocări pentru concurenți. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au ieșit învingători, câștigând imunitatea cea mică a etapei, după o cursă intensă și plină de tensiune, desfășurată printre note muzicale și misiuni dificile.

Provocări în ultima ediție Asia Express

Anunțul a fost făcut de prezentatorii show-ului în cadrul emisiunii, iar evoluția celor doi a atras atenția tuturor echipelor și a telespectatorilor.

Momentele tensionate nu au lipsit nici de această dată. Discuțiile aprinse de la careu s-au extins și pe parcursul cursei, iar topul plecării realizat de Anda Adam a devenit rapid un subiect de dezbatere între echipe. În plus, indiciul oferit de Irina la startul etapei a pus în dificultate mai mulți concurenți, complicând și mai mult o etapă deja încărcată de surprize și răsturnări de situație.

Asia Express, lider de audiență

Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea

Ediția de marți a confirmat încă o dată popularitatea show-ului. Conform datelor furnizate de reprezentanții Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detașat pe toate segmentele de public.

Irina Fodor

Irina Fodor. Sursa foto Antena 1

La nivelul publicului comercial cu vârste între 21 și 54 de ani, emisiunea a obținut o medie de 6.1 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, în timp ce postul clasat pe locul secund, Pro TV, a înregistrat 4.4 puncte de rating și 17.4% cotă de piață.

Performanța s-a menținut și pe segmentul urban, unde Asia Express a înregistrat 5.7 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, comparativ cu 3.8 puncte și 12.2% cotă de piață pentru Pro TV.

La nivelul întregului public, emisiunea a avut 4.9 puncte de rating și 15.8% cotă de piață, iar în minutul de aur, la 21:39, peste 1 milion de telespectatori urmăreau aventurile concurenților. Antena 1 s-a impus astfel ca lider de audiență pe întreg tronsonul Prime Time, cu 5.2 puncte de rating și 21% cotă de piață în rândul publicului comercial.

Cursa pentru ultima șansă la Hanoi

Diseară, de la ora 20:30, Asia Express le pregătește telespectatorilor o ediție spectaculoasă, în care cursa pentru ultima șansă se mută la Hanoi, una dintre cele mai mari și aglomerate metropole ale Vietnamului. Concurenții vor fi nevoiți să facă față unui haos urban inedit, printre zeci de mii de scutere și o aglomerație infernală, luptând pentru șansa de a rămâne în competiție.

Startul cursei va fi dat mai târziu decât în alte ediții, deoarece probele îi vor purta pe participanți direct în inima night market-urilor din Hanoi. Aici, telespectatorii vor putea simți pulsul orașului și atmosfera vibrantă a piețelor aglomerate. Pe lângă aceste misiuni, o altă provocare îi va testa curajul: concurenții vor trebui să interacționeze cu șerpi, o probă care promite să ofere momente pline de tensiune și emoție.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:25 - Noi situații tensionate la Asia Express. Cine sunt concurenții care au câștigat imunitatea
15:15 - Angajați CFR Marfă, implicați într-un dosar penal de furt calificat
15:06 - Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român după 44 de ani de muncă
15:04 - Dan Voiculescu și Mihai Morar, față în față: Dezvăluiri-bombă din afacerile de milioane de dolari și relația cu Secur...
14:55 - Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
14:45 - Un nou tip de radiografii ar putea permite depistarea timpurie a cancerului

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale