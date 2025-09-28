O emisiune urmărită de milioane de români ar urma să revină la Antena 1

„Te pui cu blondele” ar urma să revină în grila de programe, trustul Antena intenționând să readucă emisiunea urmărită de milioane de telespectatori. Conducerea postului pregătește relansarea formatului și consideră că acesta are șanse să atragă din nou publicul, potrivit Cancan.ro.

În urmă cu mai mulți ani, Dan Negru prezenta emisiunea „Te pui cu blondele”, care s-a bucurat de un succes major. Surse citate de Cancan.ro au afirmat că Antena are în plan să readucă formatul pe post, emisiunea fiind urmărită la vremea respectivă de milioane de telespectatori.

Dacă atunci blondele erau cele care răspundeau provocărilor, în 2025 conceptul va avea o altă formă.

Deocamdată, conducerea nu a oferit detalii publice, însă sursele menționate anterior susțin că urmează să fie filmat pilotul unui nou proiect, „Te pui cu faimoșii”. Formatul se bazează pe întrebări de cultură generală, iar în locul blondelor vor participa influenceri și persoane publice. Potrivit acelorași surse, emisiunea ar putea fi inclusă în grila Antenei Stars.

Emisiunea „Te pui cu faimoșii” ar urma să fie asemănătoare cu „Te pui cu blondele”, mizând pe energie, spectacol și ironie.

Prima ediție ar urma să fie filmată duminică, iar dacă proiectul va trece testul, emisiunea ar putea deveni una dintre noutățile toamnei.

Toamna aceasta a început la Antena 1 cu premiera emisiunii „The Ticket”. Show-ul a debutat sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20.00, și a adus telespectatorilor un concept nou, în care publicul a avut un rol important.

Premiul pus în joc este de 100.000 de euro, care va fi acordat în finala transmisă live. Până atunci, fiecare concurent trebuie să convingă atât publicul, cât și juriul. Noul format se diferențiază de emisiunile clasice de tip „talent show”, punând accent pe modul în care este prezentat momentul artistic. Felul în care participanții își valorifică talentul contează la fel de mult, uneori chiar mai mult.

Din juriu fac parte Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu.