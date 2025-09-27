Fiica lui Meme Stoica are o emisiune. Cu ce televiziune a semnat Teodora

Fiica lui Meme Stoica, Teodora (31 de ani) va avea o emisiune la Prima Sport. „Star Pet” se va numi producția, fata oficialului de la FCSB va fi prezentatoare. Formatul emisiunii vizează sportivii români care sunt proprietarii animalelor de companie.

Primul invitat al emisiunii a fost un fotbalist de la FCSB, Vali Crețu. Cel care deține un câine, chihuahua, pe care l-a botezat Charlie. „O zi cu Charlie este plină de energie, de viaţă. E foarte energic. Noi am mai avut un căţeluş dar a murit din păcate. Am zis că nu o sa mai luăm niciodată niciun căţeluş, dar a trecut vremea, au venit şi fetele şi am zis că e nevoie de un animal în casa noastră”, a povestit Vali Crețu în timpul emisiunii.

Meme Stoica este colaborator la Prima Sport, de mai mulți ani, în poziția de analist. Fiica sa spunea că întotdeauna a căutat să aibă activități comune împreună cu oficialul de la FCSB,

„Mi-a plăcut că întotdeauna am avut activități comune, am făcut chestii împreună, dar era prea strict și nu cred că asta m-a ajutat. Acum, când stau să mă gândesc și mă uit în spate, realizez că mai rău îmi făcea, pentru că sufeream văzând că toți prietenii mei fac lucruri și au voie să facă orice, iar pe mine nu prea mă lăsa. Sau mă pedepsea foarte tare când făceam niște lucruri nu atât de grave”, spunea fata lui Meme Stoica.

„Și oricum, până la urmă, ajungeam să fac ce vreau eu, doar că mințind. Adică nu mă lăsa să ies cu prietenii, OK, atunci o să mint că dorm la o prietenă și tot o să ies. Și găseam soluții, întotdeauna am găsit soluții”, mai declara Teodora.