Meme Stoica, resemnat în privința play-off-ului. Mesaj transmis în vestiarul celor de la FCSB

Meme Stoica, președintele CA de la FCSB, pare a fi resemnat în privința șanselor de calificare în play-off-ul Superligii. După jocul pe care „roș-albaștrii” l-au câștigat, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, cu Metaloglobus, oficialul s-a dus în vestiarul echipei și a transmis că obiectivul va fi câștigarea play-out-ului.

„Aseară am intrat în vestiarul antrenorilor și le-am zis: Până acum ați arătat că ați câștigat de două ori play-off-ul, anul ăsta trebuie să câștigați play-out-ul. Că trebuie să trecem și asta în CV.

Ce să faci? Dacă stai cu capul în pământ și te lamentezi, n-ajungi nicăieri. Asta e treaba. Autoironia poate să te salveze în momente grele!”, a declarat Meme Stoica pentru fanatik.

El a vorbit despre evoluțiile foarte slabe ale campioanei, în acest sezon, și a amintit despre puncte pierdute cu formații mult mai slab cotate.

„Calculele sunt foarte simple. Noi, la momentul ăsta, nu știu dacă merităm. Atât timp cât pierzi 6 puncte cu FC Argeș, pierzi 4 puncte cu Sibiul, te bate Slobozia acasă, te bate Metaloglobus după ce conduci, te bate Botoșani după ce conduci, te bate CFR Cluj după ce conduci... Așa, să ne luăm de fleacuri, că greșeli de arbitraj, că ratări... Astea sunt fleacuri. Până la urmă, grosul [punctelor] acolo s-a pierdut.

O să fiu foarte sincer. Niciuna nu cred că se va împiedica. Cred că toate își vor câștiga meciurile. U Cluj va câștiga cu Galațiul și FC Argeș va câștiga cu Slobozia”, a mai spus Stoica.

„La CFR depinde ce face la Ovidiu. Dar mi-e greu să cred că pierde pentru că nu cred că îi lasă chiar așa norocul, pe final, pentru că din alea 9 meciuri, 6 cred că le-au câștigat cu mare, mare șansă”, a conchis oficialul de la FCSB.