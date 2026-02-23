Gigi Becali regretă două decizii pe care le-a luat în iarnă. „N-am văzut în viața mea așa fotbalist”

Gigi Becali regretă că a i-a cedat, în această iarnă pe Denis Alibec și pe Dennis Politic. Primul fotbalist a plecat la Farul Constanța, definitiv, cel de-al doilea a ajuns la Hermannstadt sub formă de împrumut. Conform calculelor pe care le-a făcut finanțatorul celor de la FCSB, cei doi ar fi trebuit să-i ajute pe „roș-albaștri”, indirect, prin evoluțiile lor.

După ce FC Argeș a învins-o pe Farul Constanța (scor 1-0), duminică, șansele ca deținătoarea trofeului să ajungă în play-off au scăzut considerabil. Iar Becali a criticat dur evoluția lui Alibec din confruntarea de ieri.

„De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo.

A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază că și-a revenit Farul și îi spulberă pe toți”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.

Becali este de părere că FCSB mai are șanse dă ajungă în paly-off, ba chiar să termine și pe locul al 4-lea sezonul regular.

„Șanse mai sunt multe. Putem să fim și pe locul 4. Până acum au fost și ghinioane. Nu ai văzut ce s-a întâmplat? Ba aia, ba aia. Toate le face Domnul ca să îmi dea mie de înțeles. Bă, dacă te bate Argeș de două ori, dacă te bate Metaloglobus, te bate Slobozia… Am intrat prea campioni anul ăsta. Poate ne deșteptăm acum”, a mai afirmat latifundiarul din Pipera pentru sursa citată.