Superliga, etapa a 26-a. Rezultate și clasament. Ultimul meci, Dinamo-Universitatea Craiova, de la ora 20.00

Etapa a 26-a din Superliga se desfășoară între 6 și 9 februarie. Înainte de ultima partidă, care va avea loc luni, 9 februarie, Universitatea Craiova și Rapid București conduc în clasament, ambele cu 49 de puncte, urmate de Dinamo București cu 48.

Vineri, FC Argeş a învins AFC Hermannstadt cu 3-1 pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni. Golurile gazdelor au fost marcate de Adel Bettaieb (31, 83) și Robert Moldoveanu (80), în timp ce pentru oaspeți a înscris Sergiu Buş (88). Partida a fost marcată de cartonașul roșu primit de Andreas Karo (FC Hermannstadt) în minutul 29.

Arbitrul partidei a fost Sebastian Colţescu, asistat de Ionel Valentin Dumitru și Cristian Daniel Ilinca, iar arbitrajul video a fost condus de Ionuţ Coza. Observatori din partea CCA și LPF au fost Irina Mîrţ și Imilian Şerbănică.

Tot vineri, pe Arena Giuleşti din Bucureşti, FC Rapid a remizat cu FC Petrolul Ploieşti, scor 1-1. Golurile au fost marcate de Alexandru Paşcanu (75) și Paul Papp (72). Marco Dulca (Petrolul) a primit cartonaș roșu în prelungiri, minutul 90+6. Arbitrul principal a fost Marian Barbu, asistat de George Florin Neacşu și Alexandru Vodă, cu arbitraj video condus de Szabolcs Kovacs. Observatori: Eduard Dumitrescu și Dan Potocianu.

Sâmbătă, CFR Cluj a câștigat cu 3-2 în fața rivalilor de la FC Universitatea Cluj pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Pentru CFR Cluj au marcat Damjan Djokovic (5), Lorenzo Biliboc (10) și Mario Camora (43), iar pentru U Cluj au punctat Dan Nistor (29) și Mouhamadou Drammeh (83). Arbitrul partidei a fost Rareş George Vidican, cu arbitraj video condus de Sorin Costreie. Antrenoeul Cristian Bergodi a provocat un scandal uriaș, după ce a sărit la bătaie la Andrei Cordea.

AFK Csikszereda a învins AFC UTA Arad cu 2-0 pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, ambele goluri fiind marcate de Anderson Ceara (13, 35).

AFC Unirea 04 Slobozia a învins FC Farul Constanţa cu 2-1 pe Stadionul 1 Mai din Slobozia, goluri marcate de Jayson Papeau (43, 90+3) pentru gazde și Denis Alibec (24) pentru oaspeți.

AFC Botoşani s-a impus cu 3-0 împotriva FC Metaloglobus Bucureşti pe Stadionul Municipal din Botoșani, goluri înscrise de Andrei Sava (autogol, 14), Enzo Lopez (42) și Alexandru Cîmpanu (84). Arbitrul partidei a fost Radu Petrescu, asistat de Radu Adrian Ghinguleac și Daniel Vlase, cu arbitraj video condus de Horia Gabriel Mladinovici.

FCSB a câștigat cu 4-1 pe terenul ACS Oţelul Galaţi. Pentru FCSB au punctat Daniel Bîrligea (31, 43), Darius Olaru (66) și Florin Tănase (79), în timp ce Milen Jelev a marcat pentru Oţelul (24). Diego Zivulic (Oţelul) a fost eliminat în minutul 54.

Etapa se încheie luni, cu meciul dintre Dinamo Bucureşti și Universitatea Craiova, pe Arena Naţională, programat la ora 20:00.

Clasament după etapa a 26-a

1. Universitatea Craiova – 49 puncte

2. Rapid Bucureşti – 49

3. FC Dinamo Bucureşti – 48

4. FC Argeş – 43

5. FC Botoşani – 42

6. Universitatea Cluj – 42

7. CFR Cluj – 41

8. FCSB – 40

9. UTA Arad – 38

10. Oţelul Galaţi – 37

11. Farul Constanţa – 34

12. Petrolul Ploieşti – 25

13. FK Csikszereda – 25

14. Unirea Slobozia – 24

15. FC Hermannstadt – 17

16. Metaloglobus – 11