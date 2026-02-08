Sport

Victoria CFR Cluj, umbrită de scandalul iscat de Bergodi. Clubul, amendat cu 20.000 de lei

Victoria CFR Cluj, umbrită de scandalul iscat de Bergodi. Clubul, amendat cu 20.000 de lei
Clubul CFR Cluj a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar firma de pază și protecție responsabilă de securitatea meciului a primit o amendă de 15.000 de lei, după incidentele care au avut loc la finalul partidei disputate cu Universitatea Cluj, potrivit Jandarmeriei Române. Suporterii echipei oaspete au încercat să pătrundă pe teren la finalul partidei, fiind necesară intervenția jandarmilor, care au folosit substanțe iritant-lacrimogene pentru a calma spiritele.

CFR Cluj va plăti 20.000 de lei pentru bătaia de la finalul meciului cu Universitatea

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca au precizat că, la finalul meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, suporterii oaspeți au încercat să intre pe teren, ignorând somațiile forțelor de ordine.

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele  F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, au anunțat jandarmii.

Au încălcat regulamentul

În urma incidentelor, au fost întocmite patru sesizări penale, dintre care trei pentru nerespectarea regimului materialelor explozive și una pentru încălcarea legii privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri.

De asemenea, au fost aplicate șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.100 de lei, inclusiv interdicții de acces la competițiile sportive pentru perioade de șase luni sau un an.

„Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au afirmat jandarmii.

Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi. Sursa foto: Captură video

CFR Cluj, în centrul unui scandal de proporții

Meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, CFR Cluj, scor 3-2, în etapa a 26-a din Superligă. Tensiunile au început imediat după fluierul final al arbitrului Rareș Vidican, când antrenorul CFR, Cristiano Bergodi, a avut un conflict cu Andrei Cordea, iar apoi s-a îndreptat către Muhar, provocând un scandal pe teren.

Situația a continuat în tribune, unde suporterii Universității Cluj au încercat să rupă gardurile și să pătrundă pe teren, fiind opriți de jandarmi.

