Bătaia de la CFR-U Cluj l-ar putea costa scump pe Bergodi. Ce pedeapsă ar putea primi antrenorul italian

Cristiano Bergodi, antrenorul CFR Cluj, este implicat într-un scandal după finalul derby-ului cu U Cluj, câștigat de gazde cu 3-2. La finalul duelului, tehnicianul italian, în vârstă de 61 de ani, l-a confruntat pe Andrei Cordea, iar jucătorii echipei oaspete au intervenit cu greu pentru a-l calma. În timpul altercației, Bergodi l-a lovit pe Muhar, potrivit GSP.

Potrivit regulamentului disciplinar al Federației Române de Fotbal, antrenorul riscă o suspendare de până la 12 luni.

„Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul în afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni”, conform Articolului 57.

Altercațiile care implică trei sau mai multe persoane sunt considerate acte de brutalitate și pot atrage sancțiuni suplimentare.

De asemenea, participarea unui oficial la o astfel de altercație se pedepsește cu interzicerea oricărei activități legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în timp ce cluburile pot primi amenzi între 5.000 și 100.000 de lei. Potrivit regulamentului, orice persoană care încearcă să prevină sau să despartă participanții nu va fi sancționată.

Definiția regulamentului include în categoria „oficialilor” antrenorii, conducătorii, directorii, personalul tehnic și medical al cluburilor, precum și colaboratorii acestora.

Incidentul a stârnit reacții dure și din partea omologului său de pe banca CFR-ului, Daniel Pancu.

„Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta, știu foarte bine ce vorbesc! Am intrat pe teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni. Nu am cuvinte. Românii, românii… să-mi vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există așa ceva!”, a spus el.

Federația Română de Fotbal urmează să analizeze cazul și să decidă sancțiunea, care ar putea fi aplicată în conformitate cu regulamentul disciplinar și gravitatea incidentului.