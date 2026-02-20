SuperLiga, etapa a 28-a. U Cluj a învins, în deplasare, pe FC Botoșani. Este tot mai aproape de calificarea matematică în play-off

U Cluj a învins, în deplasare, pe FC Botoșani, scor 3-1, în etapa a 28-a din SuperLiga. În urma rezultatului, “șepcile roșii” și-au consolidat poziția 4-a în clasament și sunt tot mai aproape de calificarea matematică în play-off.

FC Botoșani și U Cluj s-au întâlnit, vineri seară, în cel de-al doilea meci al etapei a 28-a din SuperLiga României, iar partida s-a încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea oaspeților. Ambele echipe au avut ca obiectiv victoria, însă elevii lui Cristiano Bergodi au fost mult mai lucizi în fața porții și și-au adjudecat cele trei puncte.

U Cluj a început în forță și a deschis scorul în minutul 4, prin golgheterul Lukic. La doar 11 minute distanță, bosniacul a reușit “dubla”, iar alb-negrii aveau un avantaj de două goluri pe tabelă.

FC Botoșani a reacționat și a redus din diferență prin Ongenda, în minutul 19. Moldovenii au forțat, însă de marcat a făcut-o U Cluj, prin Drammeh, în minutul 55.

Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, nu s-a aflat pe bancă la acest meci, fiind suspendat după scandalul de la partida cu CFR.

Rezultatul o ajută pe U Cluj să-și consolideze locul în play-off. În prezent, ocupă locul 4, cu 48 de puncte, cu unul mai puțin față de Rapid, care ocupă ultima treaptă a podiumului.

De partea cealaltă, FC Botoșani rămâne pe locul 7, cu 42 de puncte, însă jocul nu-i dă mari speranțe ca, la finalul sezonului regular, să obțină cel puțin poziția a 6-a.

FC Botoşani: Anestis – Pavlovic (Friday 61), Mircon, Diaw, Creţ – Bordeianu (Bodişteanu 61), Petrov – Mitrov, Ongenda, Mailat (Pănoiu 83) – Kovtaliuk. Antrenor: Leo Grozavu.

Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic (Mendy 80), Cisse (Cristea 46), Coubiş, Chipciu – Codrea – Macalou (Stanojev 85), Drammeh, Nistor (Murgia 67), El Sawy (Chinteş 79) – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Ongenda 57 / Mikanovic 68, Codrea 72, Drammeh 88, Mendy 88

Arbitri: Marian Barbu – Marius Badea, Imre-Laszlo Bucsi – Florin Andrei

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Lucian Rusandu

Observatori: Sorin Boca, Cătălin Popa