Cum a decurs, de fapt, întâlnirea cu Dan Alexa. Bodi a povestit tot

Dan Alexa și Alex Bodi au avut o întrevedere față în față, care s-a întâmplat chiar acasă la musculos. Acesta a povestit tot la un podcast.

Cei doi bărbați au ajuns să se și vadă, după ce fotbalistul a decis să divorțeze pentru că soția l-ar fi înșelat cu Bodi. Drept urmare, după ce a filmat-o când ieșea din casa musculosului, Alexa a decis să se și vadă cu acesta. ”L-am chemat la mine acasă. Păi de ce să nu vină? Nu sunt un criminal. Se vedea că era agitat.

Era ceva normal, e omenesc. I-am și zis, mă pe de o parte te înțeleg cu anumite lucruri. Că ai vorbit într-un fel de mine, e ceva normal. dar uite vezi că timpul demonstrează că nu e cum credea lumea și nici nu crede nimeni că a fost ce a fost. Și că o să fie cum credeau alții că o să fie”, a spus Bodi.

De asemeneaomul de afaceri a mai spus că el nu mai are nimic de împărțit cu Andrada. ”Cel mai bine a fost să nu ne mai vedem. De multe ori când ești într-o relație trezești mai mult interes decât atunci când ești un bărbat singur”, a mai explicat Bodi. Practic după aventura cu Andrada, acesta a început o relație cu Anca. Nici această idilă nu părea să fie foarte stabilă.

Nu de alta, dar în câteva luni cei doi s-au despărțit deja de mai multe ori și s-au împăcat tot de atâtea. Cumva, în ceea ce-l privește pe Bodi, istoria pare să se repete.

Nu de alta, dar toate relațiile lui au avut tot felul de turbulențe. Nu a fost una care să meargă șnur de la un capăt la celălalt, nici măcar cele două căsătorii pe care le-a avut. Inclusiv musculosului nu pare să îi placă liniștea prea tare, dovadă fiind toate despărțirile din toate relațiile.