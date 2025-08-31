Monden Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant







Gabi Tamaș, scandal cu Bodi. Duminică noapte, atmosfera relaxată din restaurantul IT Cucina din nordul Capitalei a fost întreruptă de un scandal cu protagonist pe fostul internațional Gabi Tamaș. „A început show-ul, ținta Alex Bodi”, a spus o sursă.

Cunoscut pentru temperamentul său impulsiv, fostul fundaș a avut un schimb tensionat cu Alex Bodi, cel care i-a furat soția prietenului său, Dan Alexa.

Surse apropiate au relatat că Tamaș a venit la It Cucina în timpul unui program artistic susținut de un taraf. La început, părea o seară normală, dar situația s-a schimbat în momentul în care fotbalistul a pus mâna pe microfon și a început să îl ironizeze pe Bodi.

Potrivit martorilor, acesta a improvizat câteva versuri, ironii directe, „ținta” fiind afaceristul cunoscut pentru viața sa extravagantă.

Ceea ce a început ca o scenă amuzantă a degenerat rapid. Gabi Tamaș, vizibil deranjat de prezența lui Alex Bodi, nu s-a oprit doar la replici. Martorii spun că la scurt timp tonul a crescut, iar atmosfera s-a încordat.

„Gabi Tamaș a început show-ul, unul mai ceva decât la Asia Express. Ținta: Alex Bodi!”, a relatat o sursă citată de Cancan.

Situația a scăpat de sub control, iar agenții de pază ai localului au intervenit pentru a calma spiritele. În urma incidentului, Tamaș a fost scos afară din restaurant și chiar ar fi încasat un „capac” de la unul dintre bodyguarzi.

Deși fusese deja evacuat, fostul fotbalist s-a întors câteva minute mai târziu, sub pretextul că vrea să achite nota de plată. În realitate, potrivit surselor, intenția sa era să continue conflictul cu personalul de securitate.

Bodyguarzii au reacționat prompt, iar Tamaș a fost din nou scos afară, de această dată definitiv. În plus, conducerea restaurantului i-a transmis că are interzis pe termen nedeterminat la It Cucina.

Motivul principal al izbucnirii ar fi legat de situația lui Dan Alexa, bun prieten al lui Tamaș. Fostul antrenor a trecut printr-un divorț răsunător, după ce soția sa, Andrada, l-a înșelat cu Alex Bodi.