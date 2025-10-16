Monden

Fosta lui Bodi, pretențioasă la bărbați. Are multe cerințe

Gabriela, fosta lui Bodi. Sursa foto Instagram
Fosta iubită a afaceristului Alex Bodi, Gabriela, a stârnit curiozitate în mediul online după ce a vorbit despre calitățile pe care le caută la viitorul partener. Deși nu este clar dacă bruneta și Bodi au reluat sau nu h, mesajele ei au ridicat semne de întrebare pentru fanii lor.

Ce caută fosta lui Bodi la un bărbat

Gabriela a mărturisit că își dorește un bărbat care să aibă personalitate puternică și care să emane încredere și masculinitate.

„Trebuie să mă domine din toate punctele de vedere, pentru că eu sunt o femeie foarte puternică și am nevoie de un bărbat care să fie și mai puternic decât mine. Să mă uit ca la un zeu (...) Vreau un bărbat din ăla care intră într-un local să i se simtă prezența, să emană foarte multă masculinitate.

Alex Bodi

Alex Bodi. Sursa Foto: Instagram

Nici nu dau șanse cuiva, iar atunci când dau șanse, îl trec prin foarte multe situații. Ca să ajung să fiu cu cineva, trebuie să îmi placă extraordinar de mult și foarte greu ca să pot să îl accept în viața mea”, a declarat Gabriela pe Instagram.

Se zvonește că s-au împăcat

În trecut, Gabriela și Alex Bodi au format un cuplu, însă perioada exactă a relației nu a fost făcută publică. În ultimele luni, zvonurile despre o posibilă reconciliere au reapărut, mai ales după ce Gabriela a fost văzută în același loc cu afaceristul, după despărțirea acestuia de Ancuța.

Bodi și Ancuța

Bodi și Ancuța. Sursa foto Instagram

Bruneta a subliniat și ce apreciază într-un bărbat: atenție, protecție și capacitatea de a fi prezent. În același timp, ea a recunoscut că nu rămâne într-o relație dacă nu simte o legătură autentică și că se plictisește rapid atunci când nu există chimie.

Alex Bodi neagă tot

O perioadă s-a zvonit că Gabriela ar fi intervenit în relația lui Bodi cu Ancuța, dar acesta a spus că totul e o minciună. Alex Bodi a precizat că, deși nu mai sunt împreună, relația lor rămâne una civilizată și bazată pe respect reciproc.

„Lucrurile nu s-au întâmplat așa cum s-a spus în presă. Gabriela și cu mine am rămas în relații bune și ne respectăm unul pe celălalt”, a transmis afaceristul, lăsând clar că nu există resentimente între ei.

