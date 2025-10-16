Fosta lui Bodi, pretențioasă la bărbați. Are multe cerințe

Fosta iubită a afaceristului Alex Bodi, Gabriela, a stârnit curiozitate în mediul online după ce a vorbit despre calitățile pe care le caută la viitorul partener. Deși nu este clar dacă bruneta și Bodi au reluat sau nu h, mesajele ei au ridicat semne de întrebare pentru fanii lor.

Gabriela a mărturisit că își dorește un bărbat care să aibă personalitate puternică și care să emane încredere și masculinitate.

„Trebuie să mă domine din toate punctele de vedere, pentru că eu sunt o femeie foarte puternică și am nevoie de un bărbat care să fie și mai puternic decât mine. Să mă uit ca la un zeu (...) Vreau un bărbat din ăla care intră într-un local să i se simtă prezența, să emană foarte multă masculinitate.

În trecut, Gabriela și Alex Bodi au format un cuplu, însă perioada exactă a relației nu a fost făcută publică. În ultimele luni, zvonurile despre o posibilă reconciliere au reapărut, mai ales după ce Gabriela a fost văzută în același loc cu afaceristul, după despărțirea acestuia de Ancuța.

Bruneta a subliniat și ce apreciază într-un bărbat: atenție, protecție și capacitatea de a fi prezent. În același timp, ea a recunoscut că nu rămâne într-o relație dacă nu simte o legătură autentică și că se plictisește rapid atunci când nu există chimie.

O perioadă s-a zvonit că Gabriela ar fi intervenit în relația lui Bodi cu Ancuța, dar acesta a spus că totul e o minciună. Alex Bodi a precizat că, deși nu mai sunt împreună, relația lor rămâne una civilizată și bazată pe respect reciproc.