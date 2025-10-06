Monden

Bodi și-a părăsit iubita pentru fosta. Telenovela continuă

Bodi și-a părăsit iubita pentru fosta. Telenovela continuă
După o perioadă de liniște aparentă, viața sentimentală a lui Alex Bodi revine în centrul atenției. Afaceristul cunoscut pentru relațiile sale tumultuoase pare să fi încheiat definitiv capitolul Ancuța, întorcându-se la o iubire mai veche – Gabriela.

Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit

După luni întregi de împăcări și despărțiri, Alex Bodi a confirmat oficial, printr-un mesaj postat pe Instagram, că relația cu Ancuța s-a încheiat.

„Ca să nu fie loc de interpretări şi alte discuții, vă anunţ personal că relația mea cu domnișoara Ancuţa a luat sfârşit. Fiecare mergem pe drumul lui și fiecare e responsabil pentru acțiunile lui!”, a scris el, precizând că tânăra este „singură” și nu mai are legătură cu el.

Bodi și Ancuța

Bodi și Ancuța. Sursa foto Instagram

Relația celor doi părea să fi intrat într-o zonă stabilă în ultimele săptămâni, însă lucrurile s-au schimbat brusc. Surse apropiate spun că despărțirea a venit pe fondul unor neînțelegeri vechi, alimentate de lipsa de încredere și de ritmul intens de viață al afaceristului.

Ancuța, mesaj ironic

La scurt timp după mesajul lui Bodi, Ancuța a spus că afaceristul avea mai multe relații în paralel și că se bucură că a terminat-o cu el.

„Mă bucur să clarific că relaţia mea cu protagonistul celor mai dramatice telenovele a luat sfârșit. Spoiler alert: fetelor, să nu credeţi că el este singur, doar relația cu mine s-a încheiat, celelalte încă rulează. Keep watching…”, a scris ea, într-un ton ironic.

Bodi s-a întors la fosta

La doar câteva zile de la despărțirea de Ancuța, afaceristul a fost surprins alături de Gabriela, una dintre fostele sale iubite. Cei doi au fost văzuți împreună în Londra, iar Gabriela a publicat pe Instagram o imagine din mașina lui Bodi, semn că relația a fost reluată.

Gabriela, fosta lui Bodi

Gabriela, fosta lui Bodi. Sursa foto Instagram

Surse din anturajul celor doi spun că Alex și Gabriela au rămas în relații bune chiar și după despărțire, iar apropierea lor recentă nu a fost o surpriză pentru cei care îi cunosc.

În ultimii ani, afaceristul a fost implicat în mai multe relații mediatizate, de fiecare dată promițând stabilitate, dar sfârșind prin a reveni la dinamica intensă care l-a consacrat. De altfel, în ultimul său interviu, acesta spunea că „în dragoste, totul este posibil, atâta timp cât există pasiune”.

Anunțul despărțirii și revenirea la Gabriela au împărțit fanii în două tabere. Unii îl acuză pe Bodi de superficialitate și lipsă de constanță, în timp ce alții consideră că este vorba doar de o nouă etapă în viața lui. În mediul online, comentariile au curs în valuri, iar imaginile publicate de Gabriela au devenit rapid virale.

„Pace și iubire tuturor”, a scris afaceristul în încheierea mesajului său.

