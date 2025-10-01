Blestemul lui Florin Ristei. Artistul ar fi fost părăsit din nou de iubită

Florin Ristei și Yasmin Awad s-ar fi despărțit, potrivit ultimelor filmări și mesaje postate de partenera artistului. Influencerița a publicat un mesaj misterios pe TikTok, iar fanii au dedus că aceasta s-a despărțit de Ristei.

Cei doi au fost recent văzuți împreună la evenimente publice și au postat momente din vacanța lor din Tenerife,. Cu toate acestea, mesajul postat de Yasmin Awad a atras atenția asupra unor posibile tensiuni.

„Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare”, a scris influencerița pe TikTok.

Această declarație, cu tentă ironică, a provocat imediat comentarii și reacții din partea urmăritorilor, care au început să analizeze fiecare detaliu al relației lor din ultimele luni.

În luna august, Florin Ristei și Yasmin Awad au plecat împreună în Tenerife, o escapadă pe care inițial au încercat să o țină departe de ochii publicului. Cu toate acestea, planurile lor au fost „deconspirate” de Marcel, fostă ispită de la Insula Iubirii. Acesta i-a surprins pe cei doi în timp ce se aflau într-un club și a împărtășit imaginile cu fanii săi, ceea ce a dus la speculații privind starea reală a relației.

Momentul a atras atenția și mai mult asupra cuplului, deoarece vacanțele și aparițiile publice împreună erau considerate de mulți drept semne ale unei relații stabile. Cu toate acestea, postarea Yasmin-ului a schimbat percepția fanilor și a generat un val de întrebări privind autenticitatea și longevitatea legăturii lor.

Florin Ristei a fost anterior implicat într-o relație cu Naomi Hedman, despărțirea fiind una publică și dureroasă pentru artist. După acea experiență, artistul și-a găsit liniștea lângă Yasmin Awad, dar se pare că nici de data aceasta n-a fost cu noroc.

După despărțirea de fostul jurat de la X Factor, Naomi s-a afișat cu fiul Ozanei Barabancea, dar relația n-a durat mult.