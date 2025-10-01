Monden

Blestemul lui Florin Ristei. Artistul ar fi fost părăsit din nou de iubită

Comentează știrea
Blestemul lui Florin Ristei. Artistul ar fi fost părăsit din nou de iubităFlorin Ristei. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Florin Ristei și Yasmin Awad s-ar fi despărțit, potrivit ultimelor filmări și mesaje postate de partenera artistului. Influencerița a publicat un mesaj misterios pe TikTok, iar fanii au dedus că aceasta s-a despărțit de Ristei.

Ristei s-ar fi despărțit de iubită

Cei doi au fost recent văzuți împreună la evenimente publice și au postat momente din vacanța lor din Tenerife,. Cu toate acestea, mesajul postat de Yasmin Awad a atras atenția asupra unor posibile tensiuni.

„Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare”, a scris influencerița pe TikTok.

Yasmin Awad.

Yasmin Awad. Sursa foto captură video

Această declarație, cu tentă ironică, a provocat imediat comentarii și reacții din partea urmăritorilor, care au început să analizeze fiecare detaliu al relației lor din ultimele luni.

Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales
Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales
CCR are judecători cu pensii mai mari decât salariile președinților de stat din Europa
CCR are judecători cu pensii mai mari decât salariile președinților de stat din Europa

Prima apariție împreună

În luna august, Florin Ristei și Yasmin Awad au plecat împreună în Tenerife, o escapadă pe care inițial au încercat să o țină departe de ochii publicului. Cu toate acestea, planurile lor au fost „deconspirate” de Marcel, fostă ispită de la Insula Iubirii. Acesta i-a surprins pe cei doi în timp ce se aflau într-un club și a împărtășit imaginile cu fanii săi, ceea ce a dus la speculații privind starea reală a relației.

Florin Ristei și Naomi Hedman

Sursă Instagram

Momentul a atras atenția și mai mult asupra cuplului, deoarece vacanțele și aparițiile publice împreună erau considerate de mulți drept semne ale unei relații stabile. Cu toate acestea, postarea Yasmin-ului a schimbat percepția fanilor și a generat un val de întrebări privind autenticitatea și longevitatea legăturii lor.

Ristei se logodise cu Naomi Hedman

Florin Ristei a fost anterior implicat într-o relație cu Naomi Hedman, despărțirea fiind una publică și dureroasă pentru artist. După acea experiență, artistul și-a găsit liniștea lângă Yasmin Awad, dar se pare că nici de data aceasta n-a fost cu noroc.

După despărțirea de fostul jurat de la X Factor, Naomi s-a afișat cu fiul Ozanei Barabancea, dar relația n-a durat mult.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:14 - Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales
23:08 - Cristian Socol: Riscăm o recesiune prelungită
22:59 - Un agresor, arestat preventiv după ce a atacat cu cuțitul o femeie în Capitală
22:47 - De ce s-a despărțit fiul lui Minune de iubită. O ceruse în căsătorie
22:40 - Palatul Cotroceni, luminat în roz. Mirabela Grădinaru, prima apariție ca Primă Doamnă
22:27 - CCR are judecători cu pensii mai mari decât salariile președinților de stat din Europa

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale