Naomi Hedman s-a afișat cu noul iubit. Florin Ristei este istorie

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au cunoscut platourile de filmare de la X Factor. Cei doi s-au îndrăgostit nebunește și au început o frumoasă relație. În anul 2020, cântărețul a cerut-o în căsătorie, iar aceasta a acceptat.

Cu toate astea, recent, artistul a recunoscut că s-au despărțit și că Naomi a plecat din România. El a mai spus că nicio relație la distanță nu poate funcționa și că trebuie să se obișnuiască cu asta. Negresa deja s-a afișat cu noul iubit.

Florin Ristei și Naomi s-au despărțit

Ristei a spus că încă vorbește cu Naomi, dar că relația dintre lor nu mai merge. El a recunoscut că suferă după fosta concurentă de la X Factor.

„S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță. Știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar, de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat! Când se încheie împotriva voinței amândurora, din motive independente e nasol. Dar ce să facem frate? Acum m-ai pus, acum o să o sun după ce terminăm aici. Că mi-e dor de ea!”, a mărturisit Ristei.

Naomi Hedman și-ar fi refăcut viața

Se pare că Naomi Hedman nu suferă așa mult după despărțire. Ea a postat un videoclip în care apare alături de un alt bărbat și lângă parte mai fericită ca niciodată.

Florin Ristei a ajuns la spital

Ristei nu se distrează la fel de bine ca Naomi. Artistul a spus că a ajuns la spital din cauza epuizării. El a declarat că încă nu se simte foarte bine și că trebuie să se relaxeze.

„Să știți că Ristei era să moară zilele trecute”, a dezvăluit Speak.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am zis >! Am mai stat un pic și am zis >. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva!, iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a explicat artistul.

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, a continuat Speak.