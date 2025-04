Monden George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, este singur. Fosta iubită a recunoscut totul







George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, s-a despărțit de Viviana Sposub, după aproape cinci ani de relație. Nu este pentru prima dată când cei doi se despart, cuplul a mai trecut printr-o despărțire în 2023.

George Burcea n-are noroc în dragoste

Viviana Sposub a dezvăluit că separarea a avut loc cu mai bine de șase luni în urmă, dar a decis să abordeze acest subiect abia acum. În mesajul său, ea a subliniat recunoștința pentru lecțiile învățate și a menționat că își îndreaptă atenția către proiectele profesionale și dezvoltarea personală.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a explicat Viviana Sposub.

Viviana:Fiecare experiență ne învață ceva important

În ciuda despărțirii, Viviana Sposub a păstrat pe contul ei de Instagram fotografiile cu George Burcea, acestea rămânând publice. Pe de altă parte, Burcea nu a oferit încă nicio declarație cu privire la separarea de vedetă.

„Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a mai spus ea pe social media.

Viviana Sposub și George Burcea au fost despărțiți în 2023

Relația lor, începută cu o dragoste la prima vedere, a trecut prin momente frumoase, dar și dificile. În 2023, George Burecea și Viviana au anunțat despărțirea, dar s-au împăcat rapid, realizând că fericirea lor este mai mare atunci când sunt împreună.

În cei cinci ani de când sunt împreună, au învățat să facă față momentelor tensionate și să se susțină reciproc, atât în viața personală, cât și în carierele lor de succes.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, spunea George Burcea în 2024, potrivit retetesivedete.ro.