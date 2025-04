Probleme dentare și repetiții. George Burcea se pregătește pentru „Miorița. De la capăt”

George Burcea, în fața medicului

Din cauza programului încărcat și a rolurilor în carieră, actorul a fost nevoit să renunțe la aparatul dentar de mai multe ori și să-l poarte din nou, iar acest comportament a dus la probleme cu dinții.

Burcea a explicat deschis cum nu a purtat gutierele ortodontice recomandate și cum acest lucru a dus la modificarea poziției dinților săi. Într-o postare pe rețelele de socializare, actorul a mărturisit:

„Nu am fost un copil ascultător. Am avut aparat dentar timp de un an și jumătate, doar că, datorită unor roluri în care nu se potrivea aparatul dentar, a trebuit să îl dau jos. Domnul doctor a fost nevoit să-mi pună aparat, după două luni să mi-l dea jos, după care iar să-l pună, iar să-l dea jos. La final, am avut de purtat acele gutiere, dar nu le-am purtat.”

Fără aparat dentar, dar cu gutiere speciale

În urma nerespectării tratamentului inițial, George Burcea trebuie acum să urmeze un nou plan ortodontic, dar fără aparat dentar. Potrivit medicului Andrei Capră, care îl tratează pe actor, acest nou tratament constă în purtarea unor gutiere speciale care vor alinia dinții într-un mod mai comod și igienic.

Medicul a asigurat că tratamentul nu este dureros și nu va implica disconfort major: „George va relua tratamentul ortodontic, doar că fără aparat dentar, ci cu gutiere. E un tratament mult mai comod și igienic, o să fie bine. Vor fi 40 de gutiere, 20 sus și 20 jos. Tratamentul nu e dureros, e doar o mică presiune asupra dinților.”

Pregătiri pentru un nou rol cinematografic

Pe lângă tratamentul ortodontic, George Burcea continuă să fie activ în cariera sa de actor și se pregătește intens pentru un nou film, „Miorița. De la capăt”, în care joacă un rol important. Actorul a povestit că filmările au fost intense, dar că a avut parte de multă odihnă după încheierea lor.

„Am terminat filmările pentru noul film, «Miorița. De la capăt», care o să apară în cinematografele din România. Pe 9 și 10 vom avea o vizionare privată. Filmul o să vă surprindă. Dacă anul trecut l-am jucat pe Alexandru Ioan Cuza, anul acesta îl joc pe Ungureanu, din balada «Miorița». E un lungmetraj făcut în regia lui Călin Coman, din Arad, care va surprinde pe toată lumea”, a încheiat George Burcea, entuziasmat de proiectul său viitor, scrie cancan.