Ronaldo, despre finalul carierei: Sfârșitul se apropie. Cum a cerut-o în căsătorie pe Georgina la 1 dimineața

Starul portughez Cristiano Ronaldo a vorbit despre apropierea retragerii din fotbal și despre viața sa personală într-un interviu acordat lui Piers Morgan, publicat marți pe canalul oficial de YouTube al jurnalistului.

În timpul interviului, starul portughez a afirmat că sfârșitul carierei sale se apropie, adăugând că va fi un moment dificil din viața sa.

„Curând. Va fi greu, desigur. Probabil că voi plânge, da. Este normal. Sunt o persoană care plânge ușor și nu îmi reprim sentimentele. Sunt onest și deschis. Am început să îmi pregătesc viitorul încă de la 25, 26, 27 de ani, așa că cred că voi putea să fac față presiunii”, a spus acesta.

El a continuat: „Nimic nu se compară cu senzația de a marca un gol în fotbal. Totul are un început și un sfârșit, așa că cred că voi fi pregătit”.

Ronaldo a declarat că, după retragerea din fotbal, va dedica mai mult timp familiei și copiilor săi, în special fiicei Bella, în vârstă de trei ani, și lui Cristiano Jr., care a câștigat recent Federations Cup cu echipa U16 a Portugaliei.

„Vreau să fiu mai prezent în viața lor și să îi urmăresc pe copii în pasiunea lor pentru fotbal”, a explicat sportivul.

Ronaldo a fost întrebat și despre comparațiile frecvente cu Lionel Messi, iar el a declarat: „Este Messi mai bun decât mine? Nu sunt de acord cu această opinie. Nu vreau să fiu umil”.

Starul portughez a vorbit și despre viața sa personală, menționând planurile de căsătorie cu Georgina Rodriguez. „Nu am stabilit încă data ceremoniei, ne gândim să o facem după Cupa Mondială, dar ea preferă evenimentele intime, așa că respect decizia ei”, a dezvălui sportivul.

Profitând de moment, Cristiano Ronaldo a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe Georgina, spunând că a fost un gest spontan.

„Era 1 dimineața, iar fetele mele dormeau. Un prieten de-ai mei mi-a dat inelul pentru Gio, fetele au intrat în cameră și au zis „Tata îi vei da inelul mamei și o vei cere în căsătorie”. Am spus că acesta este momentul perfect. Știam că o voi face, dar nu plănuiam să o fac atunci. Dacă fetele mele au spus asta și prietenii mei deja filmau, era ce mi-am dorit, i-am oferit inelul. Nu am îngenuncheat pentru că nu eram pregătit, dar a fost un moment frumos. Am ținut un discurs”, a spus acesta.

Cristiano Ronaldo a disputat zece meciuri în acest sezon la Al-Nassr, reușind nouă goluri și două pase decisive. Sportivul a venit la echipa saudiților în ianuarie 2023.

Deși nu a obținut încă un trofeu important cu Al-Nassr, Ronaldo s-a remarcat prin performanțele sale individuale. Contractul său este valabil până în 2027, după prelungirea semnată în vara lui 2025. Până acum, el a jucat 117 meciuri pentru echipa sa, marcând 104 goluri și oferind 20 de pase decisive.