Iranul schimbă strategia. Președintele Pezeshkian cere reluarea negocierilor nucleare cu SUA

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a decis demararea negocierilor cu Statele Unite în dosarul nuclear, potrivit relatărilor din presa iraniană, apărute după ce liderul american Donald Trump și-a exprimat optimismul privind posibilitatea unui acord care să evite o intervenție militară împotriva republicii islamice, informează France24.

Decizia vine într-un context tensionat, marcat de reacția dură a autorităților iraniene față de protestele antiguvernamentale care au atins apogeul luna trecută. În acest climat, Donald Trump a avertizat asupra unei posibile acțiuni militare și a ordonat desfășurarea unui grup de portavioane americane în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a continuat să susțină public că speră într-o înțelegere negociată.

Teheranul, la rândul său, a transmis că favorizează o soluție diplomatică, dar a avertizat că va reacționa ferm în cazul oricărei agresiuni externe.

Tot luni, autoritățile iraniene au anunțat că lucrează la stabilirea metodei și cadrului în care vor avea loc negocierile, proces care ar urma să fie finalizat în zilele următoare. Mesajele dintre Teheran și Washington sunt transmise prin intermediul unor actori regionali.

„Mai multe aspecte au fost deja abordate, iar în prezent analizăm și definitivăm detaliile fiecărei etape a procesului diplomatic, pe care sperăm să îl încheiem în următoarele zile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.

Donald Trump avertizase anterior că „timpul se scurge” pentru ca Iranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear, despre care statele occidentale susțin că ar urmări dezvoltarea unei arme atomice. Baqaei a respins însă ideea unui ultimatum, afirmând că Teheranul „nu acceptă niciodată ultimatumuri” și că nu poate confirma primirea unui astfel de mesaj.

Mai mulți actori regionali au făcut apel la dialog pentru a preveni escaladarea situației. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a aflat săptămâna trecută în Turcia și a purtat convorbiri telefonice cu omologii săi din Egipt, Arabia Saudită și Turcia, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram.

„Președintele Trump a spus fără arme nucleare, iar noi suntem pe deplin de acord. Suntem complet de acord cu asta. Ar putea fi un acord foarte bun. Desigur, în schimb, ne așteptăm la ridicarea sancțiunilor. Așadar, un astfel de acord este posibil. Să nu vorbim despre lucruri imposibile”, a declarat Araghchi pentru CNN, duminică.

Baqaei a mai afirmat că implicarea statelor vecine în susținerea unei soluții diplomatice reflectă temerea că un eventual atac american ar putea antrena întreaga regiune într-un conflict major, reluând avertismentul liderului suprem iranian, Ali Khamenei, care a declarat duminică faptul că o lovitură a SUA ar declanșa un „război regional”.

Liderul suprem a comparat recent protestele cu o tentativă de „lovitură de stat”. Autoritățile iraniene susțin că manifestațiile, izbucnite pe fondul dificultăților economice și amplificate rapid la începutul lunii ianuarie, au fost „revolte” alimentate de principalii inamici ai Iranului — Statele Unite și Israel.

Teheranul a recunoscut mii de morți în timpul protestelor, iar administrația prezidențială a publicat duminică numele a 2.986 de persoane din totalul de 3.117 despre care afirmă că au fost ucise în timpul tulburărilor. Oficialii susțin că majoritatea victimelor au fost membri ai forțelor de securitate și civili nevinovați, punând violențele pe seama unor „acte teroriste”. În schimb, organizația Human Rights Activists News Agency a anunțat că a confirmat 6.842 de decese, majoritatea protestatari uciși de forțele de securitate, avertizând că bilanțul real ar putea fi mult mai ridicat.

Reprimarea protestelor a determinat Uniunea Europeană să includă Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste. Ca reacție, parlamentarii iranieni au desemnat armatele statelor europene drept organizații teroriste. Baqaei a declarat luni că Ministerul de Externe a convocat ambasadorii tuturor statelor membre ale UE la Teheran și că sunt avute în vedere și alte măsuri.

Televiziunea de stat iraniană a mai anunțat că patru cetățeni străini au fost arestați la Teheran pentru „participare la revolte”, fără a le fi precizată naționalitatea. Autoritățile continuă să raporteze noi arestări, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului estimează că cel puțin 40.000 de persoane au fost reținute în urma protestelor.