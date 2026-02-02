Exclusiv. Turcescu, despre tensiunile dintre SUA și Iran: America își va rupe dinții

În emisiunea„Hai LIVE cu Turcescu”, Robert Turcescu și Adrian Severin au analizat situația tensionată dintre Statele Unite și Iran, discutând despre riscurile unei intervenții militare americane și despre implicațiile geopolitice ale unei astfel de decizii.

Severin a explicat complexitatea problemei. „Tocmai că întrebarea este ce se înțelege prin rezolvarea problemei. Dacă prin rezolvarea problemei se înțelege oprirea oricărui proiect… civil sau militar nuclear al Iranului, pentru asta trebuie să ocupi Iranul… orice intervenție acum americană va întări exact elementele radicale ale unui regim în curs de liberalizare.”

El a evidențiat și contextul internațional.: „Iranul a intrat în BRICS, a intrat în organizația de la Shanghai și are un alt context internațional în care se manifeste… Arabia Saudită, țările arabe din Golf, alții, toți spun, noi nu ne băgăm… singurul cu care se poate și analiza o pot continua.”

Severin a mai declarat că un atac asupra Iranului nu ar simplifica situația, ci ar complica-o, datorită rețelei complexe de alianțe și interese regionale.

Discuția a abordat și rolul Rusiei și Chinei. „Culmea că singurul care îl poate ajuta să se retragă de pe aceste frunturi… este tocmai Vladimir Putin… și chiar cu Xi Jinping… un soi de conspirație care să permită Americii să se retragă de pe fronturi care nu o mai interesează.”

Severin a spus că aici necesitatea unui consens internațional pentru gestionarea situației, subliniind limitele puterii unilaterale americane.

Turcescu a cerut clarificări privind riscurile pentru Donald Trump. „Detaliați puțin… ce sunt riscurile majore? Că Donald Trump pare hotărât să rezolve problema Iran.”

Severin a explicat că intervenția militară riscă să conducă la destabilizarea regiunii, afectând Turcia și alți actori importanți: „Turcia, fata numărul 2 din NATO, se opun furibund… SUA are probleme mai mari să gestioneze relația cu Turcia decât relația cu Iranul.”

Cei doi au concluzionat că orice acțiune unilaterală asupra Iranului ar putea avea efecte dezastruoase: „Iranul… nu este Venezuela. America intră într-un păienjeniș în care își va rupe dinții… Israelul nu este foarte convins că o intervenție americană ar putea simplifica lucrurile.”