Sport

FC Argeș - CFR Cluj, 3-0. Gazdele fac spectacol și urcă pe locul cinci în Superliga

FC Argeș - CFR Cluj, 3-0. Gazdele fac spectacol și urcă pe locul cinci în SuperligaSuperliga/ Sursa foto Facebook
FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă. Meciul, disputat la Mioveni, a avut loc pe o ploaie continuă. Clujenii au lovit bara încă din minutul 10, prin Emerllahu, ratând șansa deschiderii scorului. Gazdele au replicat în minutul 19, când Vadim Rață a trimis mingea în poartă, însă golul a fost anulat corect pentru poziție de ofsaid.

Momentul-cheie al primei reprize a venit în minutul 39. După consultarea VAR, arbitrul a dictat penalti pentru FC Argeș, după un henț comis în careu de Louis Munteanu. Ricardo Matos a executat cu siguranță și a dus echipa lui Bogdan Andone în avantaj.

Eurogol înainte de pauză și un start de repriză a doua devastator

FC Argeș

Sursa foto: Facebook/FC Argeș

Argeșenii au continuat să pună presiune, iar în minutul 45 Borța a reușit un eurogol superb la colțul lung, mărind diferența și trimițându-i pe clujeni la vestiare cu moralul zdruncinat. Pancu a făcut schimbări lapauză, însă la doar câteva secunde de la reluare, în minutul 46, Bettaieb a înscris al treilea gol al argeșenilor, pecetluind un 3-0 categoric.

CFR Cluj a încercat să revină, însă nu a mai produs faze periculoase, în afara șutului lui Fică din minutul 65, care l-a pus la încercare pe portarul D. Lazar.

Situația din clasament

Cu această victorie clară, FC Argeș ajunge la 30 de puncte și urcă pe locul 5. CFR Cluj rămâne cu 19 puncte și cade pe locul 11, continuând forma slabă.

Echipele de start

FC Argeș: D. Lazar -Oancea, M. Tudose, Sadriu, Borţa – Rober Sierra, Seto, Raţă (I. Rădescu 75) – Y. Pîrvu (Tofan 90), Ricardo Matos (R. Moldoveanu 75), Bettaieb (A. Manole 90). Antrenor: Bogdan Andone

CFR Cluj: Hindrich - V. Kun, Sinyan, M. Ilie (Coco 81), Camora (Aly Abeid 73) – Emerllahu, Djokovic (Muhar 46), T. Keita (Fică 46) – Cordea (Badamosi 59), L. Munteanu, Korenica.

Antrenor: Daniel Pancu

Cartonașe galbene: Bogdan Andone 25, Raţă 35, Seto 43, Sadriu 65 / Emerllahu 86 Arbitri: Marian Barbu – Ovidiu Artene, Laszlo-Imre Bucsi Arbitri VAR: Horia Mladenovici-Iulian Dima

