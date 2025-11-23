Superliga. CFR Cluj - Rapid, ora 20.30. Oaspeții vor să-și conserve poziția de lideri

Superliga. CFR Cluj și Rapid se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), într-o partidă din etapa a 17-a a campionatului intern. Confruntarea găsește cele două formații cu stări de spirit diferite. Giuleștenii sunt lideri, cu un total de 35 de puncte, cu trei mai mult decât următoarea clasată, FC Botoșani.

De partea cealaltă, echipa din Gruia este în zona retrogradării, pe 13, cu 16 puncte. Pe banca CFR-ului se află antrenorul Daniel Pancu, unul dintre maii idoli ai rapidiștilor. Tehnicianul Rapidului, Costel Gâlcă, a avertizat că ardelenii sunt periculoși, în ciuda locului pe care îl ocupă în clasament. Mai ales că au un nou antrenor, care a schimbat starea de spirit.

„Ne așteaptă meciuri grele, toate sunt dificile. Indiferent dacă o echipă e în prima jumătate a clasamentului sau în a doua, nivelul este foarte echilibrat.

Uitați-vă la CFR: chiar dacă nu trece prin cea mai bună perioadă, a schimbat antrenorul și s-a schimbat în bine.

Noi ne dorim să facem un joc bun, să punem adversarul în dificultate, să ne creăm ocazii și să marcăm cât mai multe goluri posibil”, a spus Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, înaintea confruntării.

CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Fică, Muhar, Emerllahu - Cordea, L. Munteanu, Korenica Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, T. Keita, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Deac, Ciubăcan, Badamosi, Slimani Absenți: Rocha, Kamara (accidentați) Antrenor: Daniel Pancu

Rapid: Aioani - Onea, Kramer, Bolgado, Braun - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Absent: Pașcanu (accidentat) Antrenor: Costel Gâlcă

Arbitru: Florin Andrei Asistenți: Mihai Marica, Cristian Ilinca Arbitru VAR: Sorin Costreie // Asistent VAR: Sebastian Gheorghe