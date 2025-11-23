Sport

Superliga. CFR Cluj - Rapid, ora 20.30. Oaspeții vor să-și conserve poziția de lideri

Comentează știrea
Superliga. CFR Cluj - Rapid, ora 20.30. Oaspeții vor să-și conserve poziția de lideriSursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Superliga. CFR Cluj și Rapid se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), într-o partidă din etapa a 17-a a campionatului intern. Confruntarea găsește cele două formații cu stări de spirit diferite. Giuleștenii sunt lideri, cu un total de 35 de puncte, cu trei mai mult decât următoarea clasată, FC Botoșani.

Superliga. CFR Cluj - Rapid, ora 20.30

De partea cealaltă, echipa din Gruia este în zona retrogradării, pe 13, cu 16 puncte. Pe banca CFR-ului se află antrenorul Daniel Pancu, unul dintre maii idoli ai rapidiștilor. Tehnicianul Rapidului, Costel Gâlcă, a avertizat că ardelenii sunt periculoși, în ciuda locului pe care îl ocupă în clasament. Mai ales că au un nou antrenor, care a schimbat starea de spirit.

„Ne așteaptă meciuri grele, toate sunt dificile. Indiferent dacă o echipă e în prima jumătate a clasamentului sau în a doua, nivelul este foarte echilibrat.

Uitați-vă la CFR: chiar dacă nu trece prin cea mai bună perioadă, a schimbat antrenorul și s-a schimbat în bine.

Comercianţii care refuză clienților înlocuirea produselor defecte, amendați. Nicuşor Dan a promulgat legea
Comercianţii care refuză clienților înlocuirea produselor defecte, amendați. Nicuşor Dan a promulgat legea
Steve Witkoff, atacat extrem de dur din Ucraina. E acuzat că-i marginalizează pe oficialii pro-Ucraina
Steve Witkoff, atacat extrem de dur din Ucraina. E acuzat că-i marginalizează pe oficialii pro-Ucraina

Noi ne dorim să facem un joc bun, să punem adversarul în dificultate, să ne creăm ocazii și să marcăm cât mai multe goluri posibil”, a spus Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, înaintea confruntării.

costel galca.

Sursa foto captură ecran

CFR Cluj - Rapid, echipe probabile

CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Fică, Muhar, Emerllahu - Cordea, L. Munteanu, Korenica Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, T. Keita, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Deac, Ciubăcan, Badamosi, Slimani Absenți: Rocha, Kamara (accidentați) Antrenor: Daniel Pancu

Rapid: Aioani - Onea, Kramer, Bolgado, Braun - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Absent: Pașcanu (accidentat) Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu

Arbitru: Florin Andrei Asistenți: Mihai Marica, Cristian Ilinca Arbitru VAR: Sorin Costreie // Asistent VAR: Sebastian Gheorghe

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:14 - Cifre șocante despre femicidele din Franța. Mii de oameni au ieșit să protesteze
17:05 - Superliga. CFR Cluj - Rapid, ora 20.30. Oaspeții vor să-și conserve poziția de lideri
16:55 - Suspectul crimei din Mioveni, prins în câteva ore. Unde se ascundea și ce l-a dat de gol
16:44 - Tragedie pentru fanii Wake Forest și NBA. A murit la doar 54 de ani
16:34 - Slovenii, la urne pentru cea mai controversată lege a deceniului
16:22 - Comercianţii care refuză clienților înlocuirea produselor defecte, amendați. Nicuşor Dan a promulgat legea

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale