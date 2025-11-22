IQVIA deschide noi direcții în dezvoltarea farmaceutică. Compania derulează un proiect de secvențiere a genomului pentru pacienți români

IQVIA, unul dintre principalii furnizori de servicii de cercetare, analiză și consultanță avansată în domeniul sănătății, este o prezență constantă în avangarda cercetării medicale la nivel global. Alexandra Bosco, general manager IQVIA CEE, ne-a oferit mai multe detalii despre proiectele inovatoare demarate la nivel local, dar și despre provocările cu care se confruntă, în cadrul interviului acordat revistei Capital, cu ocazia includerii companiei în „Top 100 Performeri din sănătate”, ediția 2025.

De-a lungul celor 25 de ani de activitate în România, IQVIA și-a consolidat constant poziția de lider în domeniul cercetării medicale. Un exemplu recent în acest sens este parteneriatul încheiat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Oxford Nanopore Technologies în cadrul unui proiect de secvențiere a întregului genom pentru pacienții din România.

„România a fost a doua țară în care IQVIA s-a implicat activ în obținerea datelor de genom. Este un proiect inovator, dar care va deveni parte din prezentul medical și comercial în scurt timp, deschizând noi direcții în cercetare, tratamente personalizate și dezvoltare farmaceutică”, explică Alexandra Bosco, general manager IQVIA CEE.

Potrivit interlocutoarei noastre, într-o lume în care schimbarea este singura constantă, inovația îți deschide oportunități, perseverența te ajută să depășești obstacolele, iar empatia îți permite să construiești relații autentice și să inspiri echipele. De altfel, inovația este pentru ea un element-cheie și în formula reușitei. „Cred că trei calități definitorii pentru succes sunt: abilitatea de a inova, perseverența și empatia. Acestea nu sunt doar cuvinte frumoase, ci principii care te ajută să navighezi într-un mediu dinamic, să rămâi consecvent și să cauți soluții noi chiar și atunci când provocările par insurmontabile.”

Din perspectiva de manager regional al unei companii lider în utilizarea datelor, tehnologiei și analizelor avansate, Alexandra Bosco apreciază că fiecare schimbare globală vine cu provocări. Iar pentru depășirea lor, flexibilitatea este o condiție esențială. Mai ales în cazul domeniilor care depind de finanțarea publică, pentru că prioritățile se pot schimba rapid. „Sănătatea ar trebui să rămână mereu în centrul atenției statului, însă într-un sistem subfinanțat, cum este cel din România, resursele sunt adesea limitate. În aceste condiții, ceea ce face diferența sunt oamenii dedicați, care, indiferent de constrângeri, își asumă responsabilitatea de a duce proiectele la bun sfârșit”, afirmă general managerul IQVIA CEE.

Finanțarea insuficientă și schimbarea frecventă a priorităților rămân însă puncte nevralgice în activitatea companiei, „mai ales atunci când lucrăm în zona studiilor clinice și a serviciilor conexe sănătății. Investițiile în acest domeniu sunt adesea greoaie, fragmentate și reactive, ceea ce afectează ritmul inovației și implementarea soluțiilor cu impact real”.

Un alt factor de risc este generat de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și schimbarea atitudinii față de muncă a noilor generații, care cresc probabilitatea apariției unui vid de profesioniști implicați. Pericolul poate fi ținut însă sub control prin oferirea tinerilor de oportunități de a participa la proiecte cu sens.

Alexandra Bosco apreciază că într-o lume marcată de incertitudini și polarizare, întrebarea „Ce decizie ar trebui să ia urgent omenirea?” nu are un răspuns absolut. „Niciun lider global nu deține soluții definitive, însă este esențial să începem să conturăm direcții clare”, susține ea. Iar pe lista sa de priorități strategice se numără implementarea venitului minim garantat și reducerea tensiunilor prin diplomație, cooperare internațională și investiții în prevenirea conflictelor.

„Dar poate cea mai urgentă decizie pe care trebuie să o luăm este redefinirea modului în care măsurăm succesul. Nu mai putem evalua progresul exclusiv prin prisma profitului. Va trebui să ne uităm la valoarea creată pentru angajați, comunități și mediu”, conchide general managerul IQVIA CEE.