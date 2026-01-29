Ludovic Orban, deranjat de asocierea cu avocata Adriana Georgescu: O mizerie incalificabilă

Curtea de Apel Bucureşti a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, ambii fiind acuzaţi de trafic de influenţă, după ce au fost prinşi în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenţii în Justiţie în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale.

Miercuri, cei doi au fost prinși în flagrant de DNA în timp ce primeau suma de 60.000 de euro de la un investigator sub acoperire.

După ce au apărut imagini cu Adriana Georgescu și Ludovic Orban, fost lider PNL, acesta a declarat că nu are nicio legătură cu avocata reținută.

„Cine spune că suntem apropiați? Această afirmație este o mizerie incalificabilă ca atunci când o persoană este prinsă într-un flagrant, să-i asociezi numele cu altcineva care nu are nicio legătură nici cu persoana respectivă, nici cu treaba respectivă. Nu am absolut niciun fel de legătură, nu este apropiată de mine. Dacă ar fi fost apropiată de mine, nu ar fi venit în Forța Dreptei sau nu ar fi avut vreo poziție lângă mine? Realitatea cu privire de a fi apropiat de cineva înseamnă să colaborezi cu el, să fii în relații de prietenie. Dacă ar fi fost apropiată de mine, nu ar fi fost numită în vreo funcție?”, a spus Ludovic Orban.

Conform Direcției Naționale Anticorupție, în perioada octombrie – decembrie 2025, avocata i-ar fi pretins unui martor diferite sume de bani, direct sau prin intermediul altor persoane. În această perioadă, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei.

Avocata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați și ar putea determina soluționarea favorabilă a două dosare penale. Unul dintre dosare se afla la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București, martorul fiind inculpat în ambele cauze.

Surse judiciare au precizat că martorul respectiv, care a denunțat-o pe avocată, este omul de afaceri Jean-Paul Tucan, trimis în judecată în august 2025 pentru fraude cu fonduri europene. Dosarul său se află pe rolul Tribunalului București.

Procurorii arată că, la data de 21 noiembrie 2025, avocata i-ar fi pretins martorului o sumă cuprinsă între 100.000 și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unui candidat la Primăria Capitalei. Aceasta ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul candidatului, ar avea influență asupra unor magistrați și ar putea asigura soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

De asemenea, la data de 5 noiembrie 2025, Georgescu i-ar fi cerut martorului o sumă nedeterminată prin intermediul unui investigator sub acoperire, primind ulterior 5.000 de lei pe 6 noiembrie. În acest context, avocata ar fi susținut că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului Transporturilor și Infrastructurii, promițând să faciliteze finalizarea unor proiecte derulate de martor în CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța și angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă.

În luna ianuarie 2026, Gheorghe Iscru i-ar fi pretins martorului, prin investigatorul sub acoperire, suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro, lăsând să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București și asupra procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.