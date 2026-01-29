Ce a declarat la DNA denunțătorul avocatei Adriana Geoorgescu. Imagini din timpul flagrantului

Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, și a lui Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general al Serviciului de Informații Externe. Cei doi sunt acuzați de DNA trafic de influență, avocata fiind prinsă în flagrant în timp ce primea suma de 60.000 de euro pentru intervenții în Justiție în favoarea unui om de afaceri cercetat penal în două dosare.

Suma de 60.000 de euro reprezenta o tranșă dintr-un total de 500.000 de euro, bani care ar fi fost solicitați pentru intervenții pe lângă magistrați și alte instituții. În imaginile surprinse în timpul flagrantului, avocata apare ținând în mâini mai multe teancuri de bancnote în euro, fiind fotografiată în mai multe momente distincte.

Avocata Adriana Georgescu a fost filmată și fotografiată în timp ce primea suma de 60.000 de euro, iar imaginile au fost difuzate, în exclusivitate, de Antena 3 CNN. Potrivit unor surse, o parte din flagrant ar fi avut loc într-o scară de bloc, însă există și alte fotografii care surprind momente în care aceasta ar fi primit sume mari de bani și în alte zone.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, denunțătorul este omul de afaceri Paul Jean Tucan, patronul companiei constănțene JT Grup Oil SA și membru al Partidului Național Liberal. Tucan este cunoscut și pentru implicarea sa în dosarul „Portul Constanța”.

În august 2025, acesta a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat că ar fi utilizat în alte scopuri fonduri obținute din bani europeni. Procurorii europeni susțin că Tucan ar fi construit o locuință personală cu bani alocați unui proiect de port turistic de agrement. La momentul respectiv, acesta era fost șef al PNL Năvodari.

Totodată, omul de afaceri se află din 2025 și în atenția DNA, într-un dosar separat ce vizează fapte de corupție legate de Portul Constanța, fiind suspectat că ar fi oferit mită pentru obținerea unor avize necesare amenajării unei zone de acostare. Inițial, el a fost plasat sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, Adriana Georgescu ar fi purtat mai multe discuții cu Paul Jean Tucan, căruia i-ar fi promis intervenții în Justiție pentru a scăpa de cele două dosare penale. Pentru aceste intervenții, avocata ar fi cerut, în total, suma de 500.000 de euro.

Cei doi s-ar fi întâlnit de mai multe ori, atât direct, față în față, cât și prin intermediari. Ancheta indică faptul că remiterea banilor s-ar fi făcut în mai multe tranșe, culminând cu flagrantul în urma căruia avocata a fost prinsă primind suma de 60.000 de euro.

După denunțul formulat de Paul Jean Tucan, procurorii Secției a II-a a DNA au deschis un dosar penal pentru trafic de influență și au monitorizat activitatea avocatei Adriana Georgescu din luna octombrie 2025 până în prezent.

În declarația dată la DNA, omul de afaceri a relatat că prima discuție cu avocata a avut loc în contextul alegerilor electorale din 2025.

„Începând cu luna mai 2025, Georgescu Adriana m-a contactat în contextul alegerilor electorale, ocazie cu care mi-a spus că mă poate ajuta să-mi rezolve problema cu cele două dosare penale în care sunt cercetat”, a declarat acesta.

El a precizat că prima întâlnire a avut loc la București, într-un restaurant din zona Parlamentului, unde avocata i-ar fi spus că are contacte cu oameni politici aflați în funcții înalte și că poate influența cursul dosarelor.

„Mi-a spus că mă va putea ajuta, dar să am puțină răbdare, cerându-mi totodată să o ajut cu o sumă de bani, pentru că are niște probleme financiare”, a mai declarat Tucan.

Potrivit denunțului, în luna august 2025, Adriana Georgescu s-ar fi deplasat la Mamaia, unde i-ar fi cerut omului de afaceri să o ajute cu cazarea.

„Am găsit o cazare la hotel Delta din Mamaia și am achitat contravaloarea acesteia pentru trei zile, în total 1.300 de lei. Și de această dată mi-a cerut bani, orice sumă de bani ca să aibă de cheltuială, dar am refuzat-o”, a declarat Tucan.

Acesta a mai spus că, în ziua în care a fost audiat la DNA, avocata l-ar fi contactat prin WhatsApp și i-ar fi propus o nouă întâlnire, menționând că este de acord să pună la dispoziția procurorilor capturi ale conversațiilor.