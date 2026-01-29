Avocata Adriana Georgescu, reținută. DNA vrea arestare preventivă

Avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA primind 60.000 euro mită pentru intervenții în justiție, a fost reținută. Ea și complicele ei vor fi prezentați joi Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta arată că suma solicitată pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei era între 100.000 și 1.000.000 euro.

Procurorii DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției – au pus în mișcare acțiunea penală și au reținut-o pe avocata Adriana Georgescu pentru trafic de influență în formă continuată, trafic de influență și complicitate la trafic de influență, precum și pe I.G., pentru trafic de influență.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie–decembrie 2025, avocata Adriana Georgescu ar fi pretins, direct sau prin intermediul altei persoane, sume de bani de la un martor, primind 4.000 euro și 5.000 lei în cursul lunii octombrie 2025.

Avocata, ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați, promițând soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul era în instrumentare la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

De asemenea, la 21 noiembrie 2025, avocata ar fi pretins martorului, prin intermediul alteia persoane, o sumă între 100.000 și 1.000.000 euro, destinată campaniei unui candidat la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că va influența magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

Avocata Adriana Georgescu i-ar fi pretins martorului, printr-un investigator sub acoperire, bani, primind 5.000 lei. Ea ar fi lăsat să se creadă că poate influența ministrul transporturilor pentru a facilita proiecte ale martorului și angajarea unei persoane apropiate în C.N. Administrația Porturilor Maritime Constanța.

În ianuarie 2026, împreună cu I.G., avocata ar fi cerut 120.000 euro, primele două tranșe dintr-un total de 500.000 euro, pentru a obține soluționarea favorabilă a două dosare penale la Tribunalul București și DNA. La 28 ianuarie, cei doi au primit 60.000 euro, iar joi vor fi prezentați Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.