Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, ar fi fost prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea mită 60.000 de euro. Bărbatul care se dădea general SIE, reținut. Update

Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, ar fi fost prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea mită 60.000 de euro. Bărbatul care se dădea general SIE, reținut. Update

Update. Bărbatul care se dădea drept general SIE a fost reținut. Avocata se află la audieri.

Două persoane au fost prinse în flagrant miercuri de procurorii DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Conform surselor, persoanele prinse în flagrant sunt avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un bărbat care se recomanda ca general al SIE. Infracţiunea din dosar este de trafic de influenţă.

Adriana Georgescu și Ilie Bolojan

Sursa foto: Facebook/Adriana Georgescu

Potrivit surselor judiciare, promisiunile făcute de avocata PNL vizau presupuse soluționări favorabile în dosare penale aflate pe rolul DNA și Tribunalului București, dar și finalizarea unor contracte sau angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului.

Adriana Georgescu și Nicușor Dan

Sursa foto: Facebook/Adriana Georgescu

Aceasta ar fi lăsat să se creadă că are influență și asupra unor angajați din Administrația Prezidențială, sugerând posibilități de intervenție în diverse proceduri administrative și judiciare.

Știre în curs de actualizare

