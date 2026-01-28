PNL Sector 1 a anunțat că avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA, va fi suspendată din partid

Avocata Adriana Georgescu, membru al PNL Sector 1, prinsă miercuri în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro, va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal, conform procedurilor interne, imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe această temă, a anunţat, joi, filiala PNL Sector 1.

Avocata, împreună cu un bărbat care se dădea general SIE, ar fi pretins suma de jumătate de milion de euro de la un om de afaceri din Constanța, căruia i-ar fi promis că îl ajută în rezolvarea problemelor penale, între care dosarul de corupție din Portul Constanța. Adriana Georgescu i-ar fi spus că are influență la Guvern și la șeful DNA.

Reprezentanţii filialei au precizat că Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este lider al Organizaţiei de Femei a PNL Sector 1 şi nu ocupă nicio funcţie de conducere sau reprezentare în cadrul filialei. „Menţionarea unor astfel de funcţii în articolele apărute în presă este eronată şi nu reflectă realitatea obiectivă”, au adăugat oficialii PNL Sector 1.

Organizaţia Femeilor Liberale Bucureşti a transmis că Adriana Georgescu nu este şi nu a fost preşedintă a organizaţiei şi nu deţine, în prezent, nicio funcţie de conducere.

„Orice asociere între actuala conducere a Organizaţiei Femeilor Liberale Bucureşti şi doamna Adriana Georgescu este falsă, are ca scop fie crearea unei imagini eronate a organizaţiei, imagine ce nu corespunde realităţii, fie urmăreşte crearea de titluri atractive în presă”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a OFL Bucureşti.

Două persoane au fost prinse miercuri de procurorii DNA în flagrant, în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală pretinsă de 500.000 de euro, conform surselor judiciare citate de Agerpres.

Persoanele implicate sunt avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, şi un bărbat care se recomanda ca general al SIE.