CFR Cluj- Metaloglobus, 4-2. Echipa din Gruia a obținut trei puncte importante în Superliga

CFR Cluj s-a impus vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 în fața formației bucureștene Metaloglobus, într-un meci din etapa a 24-a a Superliga, deși oaspeții au condus de două ori pe tabela de marcaj.

Partida disputată la Cluj a început surprinzător pentru gazde. Metaloglobus a deschis scorul în minutul 9, când Visic a profitat de o ușoară deviere a lui Kun și l-a învins pe portarul clujenilor. Replica CFR-ului a venit rapid, iar în minutul 14, Alibek Aliev a finalizat din apropierea porții o pasă foarte bună oferită de Cordea, restabilind egalitatea. Bucureștenii au continuat să prezinte un pericol pentru CFR Cluj, Ely Fernandes ratând de puțin ținta în minutul 29, iar la pauză scorul a rămas 1-1.

După reluare, echipa clujeană a forțat golul, iar Korenica a trimis în bara transversală în minutul 49. La doar două minute distanță, Metaloglobus a preluat din nou conducerea, după ce șutul lui Adi Sîrbu a trecut printre picioarele portarului Mihai Popa și a intrat în plasă.

Egalarea a venit în minutul 70, după ce arbitrul Gabriel Mihuleac a dictat lovitură de la 11 metri pentru un fault asupra lui Aliev. Cordea a executat cu emoții, trimițând slab, dar mingea a fost deviată de teren și a intrat în poartă.

Finalul meciului le-a aparținut elevilor lui Daniel Pancu. Korenica a făcut 3-2 în minutul 88, iar Cordea a reușit dubla un minut mai târziu, stabilind scorul final, 4-2 pentru CFR Cluj.

În urma acestui succes, CFR Cluj a ajuns la 35 de puncte și ocupă locul 8, apropiindu-se de zona play-off-ului. Metaloglobus rămâne pe ultima poziție a clasamentului, cu doar 11 puncte acumulate.

CFR CLUJ: M. Popa – V. Kun (Biliboc 57), Sinyan (Masic 57), M. Ilie, Aly Abeid – Fică (Slimani 82), Muhar, Djokovic (Braun 57) – Cordea, Aliev (Zahovic 90), Korenica. Antrenor: Daniel Pancu.

METALOGLOBUS: Gavrilaș – A. Gheorghe, R. Bădescu, Pasagic, R. Neacșu (A. Sava 82) – D. Irimia (Liș 82), Fl. Purece (Ghimfuș 19), Sabater, Al. Irimia – Visic (Huiban 63), Ely Fernandes (Ad. Sîrbu 46). Antrenor: Mihai Teja.

Cartonașe galbene: Muhar (34) / Ad. Sîrbu (47).

Arbitri: Gabriel Mihuleac – Alexandru Vodă, George Duță.

Arbitri VAR: Ovidiu Hațegan, Lucian Rusandu.