Superliga. Rezultatele etapei a 23-a și clasamentul actualizat. Meciurile de luni

Etapa a 23-a a Superligii se desfășoară de vineri până luni și a adus rezultate importante atât în lupta pentru primele poziții ale clasamentului, cât și în zona inferioară. CFR Cluj a obținut o victorie categorică pe terenul FCSB, Dinamo s-a impus la Sibiu, iar Universitatea Craiova rămâne lider după succesul de pe teren propriu.

Vineri, 23 ianuarie

FC Metaloglobus București – FC Argeș 0-2 (0-0), Arena 1 – Clinceni Au marcat Robert Moldoveanu (64) și Claudiu Micovschi (73). Cartonaș roșu: Gabriel Dumitru (Metaloglobus, 59). Arbitru: Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-Napoca). Arbitru VAR: Radu Petrescu (București).

AFC Hermannstadt – Dinamo București 1-2 (0-0), Stadion Municipal – Sibiu Au marcat Marko Gjorgjievski (77) pentru gazde, respectiv Raul Opruț (71, 80) pentru Dinamo. Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș). Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești).

FC Universitatea Cluj – AFC Unirea 04 Slobozia 1-0 (1-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca A marcat Andrei Gheorghiță (5). Arbitru: George Cătălin Roman (Timișoara). Arbitru VAR: Iulian Dima (București).

Universitatea Craiova – AFC Botoșani 2-0 (0-0), Stadion „Ion Oblemenco” – Craiova Au marcat Alexandru Cicâldău (65) și Monday Etim (83). Arbitru: Marcel Bîrsan (București). Arbitru VAR: Rareș George Vidican (Satu Mare).

FC Petrolul Ploiești – FC Farul Constanța 0-1 (0-1), Stadion „Ilie Oană” – Ploiești A marcat Victor Dican (32). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei). Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești).

FC FCSB – FC CFR 1907 Cluj 1-4 (1-2), Arena Națională – București Au marcat David Miculescu (2) pentru FCSB, respectiv Alibek Aliev (41), Meriton Korenica (44), Andrei Cordea (49) și Lorenzo Biliboc (90+1) pentru CFR Cluj. Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru (Galați).

ASC Oțelul Galați – FK Csikszereda, Stadion Oțelul – Galați, ora 17:00 AFC UTA Arad – FC Rapid București, Arena „Francisc Neuman” – Arad, ora 20:00

Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 46 de puncte, urmată de Dinamo București, cu 44 de puncte, și Rapid București, cu 42 de puncte, având însă un meci mai puțin disputat. În partea inferioară a ierarhiei, Metaloglobus București rămâne pe ultimul loc, cu 11 puncte.

Primele 16 poziții sunt ocupate, în ordine, de Universitatea Craiova, Dinamo București, Rapid București, FC Argeș, FC Botoșani, Universitatea Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați, CFR Cluj, Farul Constanța, FCSB, Unirea Slobozia, Petrolul Ploiești, FK Csikszereda, FC Hermannstadt și Metaloglobus București.

loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Universitatea Craiova 23 13 7 3 43-20 46 2 FC Dinamo Bucureşti 23 12 8 3 35-19 44 3 Rapid Bucureşti 22 12 6 4 35-20 42 4 FC Argeş 23 12 4 7 30-21 40 5 FC Botoşani 23 10 8 5 30-18 38 6 Universitatea Cluj 23 10 6 7 27-20 36 7 UTA Arad 22 9 8 5 29-30 35 8 Oţelul Galaţi 22 9 6 7 32-19 33 9 CFR Cluj 23 8 8 7 34-34 32 10 Farul Constanţa 23 8 7 8 28-26 31 11 FCSB 23 8 7 8 32-31 31 12 Unirea Slobozia 23 6 3 14 22-35 21 13 Petrolul Ploieşti 23 4 8 11 16-25 20 14 FK Csikszereda 22 4 7 11 22-48 19 15 FC Hermannstadt 23 2 8 13 19-38 14 16 Metaloglobus 23 2 5 16 19-49 11

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Sursa: Agerpres