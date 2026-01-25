FCSB, învinsă de CFR Cluj cu 4-1, pe Arena Națională

FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 4-1 (2-1), duminică seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal. Este al doilea eșec consecutiv pentru FCSB în campionat, după înfrângerea din Europa League, 1-4 cu Dinamo Zagreb, și al treilea în toate competițiile.

Campioana a deschis scorul rapid, prin David Miculescu (2), după o respingere greșită în propriul careu a lui Viktor Kun. FCSB putea să dubleze avantajul, dar Darius Olaru a trimis în bară de la 18 metri (4). Mihai Toma a avut și el o ocazie importantă, șutul său fiind apărat de Mihai Popa, la primul său meci după revenirea la CFR (14).

CFR a avut primele ocazii abia în minutul 22, dar Ștefan Târnovanu a respins șuturile lui Andrei Cordea și Alibek Aliev. Toma a mai avut o șansă în minutul 32, dar a ratat cu poarta goală.

Clujenii au întors scorul în finalul primei reprize. Alibek Aliev a marcat la colțul lung (41), după o pasă a lui Adrian Păun, iar Meriton Korenica a majorat scorul în minutul 44, lobându-l pe Târnovanu după o lansare a lui Matei Ilie și o ieșire greșită a apărării bucureștene.

CFR a marcat din nou imediat după pauză, în minutul 49, prin Andrei Cordea, angajat de Păun. FCSB a alergat după gol, însă Octavian Popescu nu a reușit să-l învingă pe Popa din 7 metri (67). Portarul CFR s-a remarcat și la șutul lui Alexandru Stoian de la 20 de metri (76).

Oaspeții au mai înscris prin Karlo Muhar (83), dar golul a fost anulat pentru henț comis anterior de Sheriff Sinyan. Popa a intervenit și la șutul lui Mihai Lixandru (87), de la 20 de metri.

CFR a închis tabela prin Lorenzo Biliboc (90+1), după o greșeală a lui Andre Duarte, la meciul său de debut la FCSB. David Miculescu a marcat al treilea cel mai rapid gol al sezonului, după 110 secunde. Recordul rămâne la Răzvan Tănasă, care a înscris în 85 de secunde pentru Farul Constanța în meciul cu Oțelul, din 20 iulie.

FCSB este la al doilea eșec consecutiv în campionat și al treilea în toate competițiile, în timp ce CFR Cluj are patru victorii consecutive. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 2-2.

FC FCSB - FC CFR 1907 Cluj 1-4 (1-2), Arena Națională, București

Marcatori: David Miculescu (2) – FCSB; Alibek Aliev (41), Meriton Korenica (44), Andrei Cordea (49), Lorenzo Biliboc (90+1) – CFR Cluj Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș) Arbitri asistenți: Mihai Marius Marica (Bistrița), Ferencz Tunyogi (Zalău) Al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (Carei) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați) Arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) Observatori: Eduard Dumitrescu (Pitești) – CCA, Constantin Stătescu (București) – LPF