Resemnare totală la CFR Cluj. Daniel Pancu vorbește despre un sezon ratat total

CFR Cluj. Sursa foto: Facebook
CFR Cluj are un sezon catastrofal și nimic nu pare să dea impresia că aerdelenii s-ar mai putea pune pe picioare. Daniel Pancu, tehnicianul formației din Gruia, a vorbit despre situația din cllasament. CFR este pe poziția a 12-a cu 19 puncte după disputarea a 18 etape. În aceste condiții, calificarea în play-off-ul Superligii pare a fi doar un vis. Oțelul, aflată pe locul 6 (ultimul care duce în play-off) are 27 de puncte.

CFR Cluj e în derivă totală

„Dacă nu conștientizezi repede unde te afli, e greu după. Nu am pronunțat cuvântul play-off! Am spus mereu că e un miracol. E o mare greșeală a unora să pronunțe cuvântul play-off, când vorbesc de CFR, chiar dacă mai sunt șanse matematice.

O echipă care câștigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenții la play-off. Nu știu ce se întâmpla cu Rapid, dacă marca Petrila. Nu știu, îți spun sincer. Pentru că la noi se prăbușește totul atunci când primim gol”, a spus antrenorul „feroviarilor”, conform digisport.ro.

„E lipsă de încredere totală”

Pancu spune că se confruntă și cu un moral scăzut, din partea unor fotbaliști care văd că s-au afundat rău de tot în clasament. „E lipsă de încredere totală, sunt jucători de anul trecut majoritatea care nu sunt obișnuiți cu înfrângerile și cu meciuri fără victorie. E foarte greu de înghițit, dar trebuie să conștientizezi unde te afli”, a mai declarat tehnicianul CFR-ului.

Sunt deja la al treilea antrenor și la al doilea președinte

Echipa a început sezonul cu Dan Petrescu pe banca tehnică, dar „Bursucul” a plecat după catastrofa suferită în august, în Suedia, scor 2-7, în turul play-off-ului din Conference League. Locul său a fost luat de Andrea Mandorlini. Italianul a plecat în luna octombrie, din cauza lipsei rezultatelor pozitive.

Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, l-a readus între timp, la echipă, pe Iuliu Mureșan, în funcția de președinte, după demisia lui Cristi Balaj.

 

