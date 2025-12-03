Sport

Cupa Germaniei. Bayer Leverkusen s-a impus în fața celor de la Borussia Dortmund și s-a calificat în sferturi

Bayer Leverkussen. Sursa foto: Facebook
Bayer Leverkusen a obținut o calificare importantă marți seara, după victoria cu 1-0 pe terenul Borussiei Dortmund. Echipa oaspete a controlat ritmul jocului și a reușit să își impună stilul încă din prima repriză. Meciul a fost unul tensionat, însă echipa câștigătoare a reușit să înscrie golul decisiv. Astfel, Leverkusen traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale sale.

Cupa Germaniei. Bayer Leverkusen, victorie în fața celor de la Borussia Dortmund. Deschiderea scorului

Ibrahim Maza a marcat în minutul 34, după o acțiune rapidă în care apărarea gazdelor a fost surprinsă. Leverkusen a continuat să preseze și a mai punctat o dată prin Martin Terrier, după o combinație excelentă între Maza și Grimaldo.

Reușita a fost însă anulată de VAR, pentru o poziție de ofsaid. Chiar și fără al doilea gol, Leverkusen a rămas echipa mai solidă.

Echipa ajunge în sferturi

A gestionat finalul fără emoții și a închis meciul cu același 1-0. Formația germană merge astfel în sferturile Cupei Germaniei, programate în februarie 2026.

Programul optimilor Cupei Germaniei

Hertha – Kaiserslautern 6-1. Monchengladbach – St. Pauli 1-2. Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 0-1. Leipzig – Magdeburg 3-1.

Ce meciuri urmează miercuri, 3 decembrie Bochum – Stuttgart 19:00. Freiburg – Darmstadt 19:00. Hamburg – Kiel 21:45. Union Berlin – Bayern München 21:45.

Cupa Germaniei. Echipele de start ale confruntării

Borussia Dortmund a început meciul cu Kobel în poartă și o linie defensivă formată din Anton, Can și Schlotterbeck. Pe benzi au evoluat Ryerson și Svensson, iar la mijloc au fost titularizați Bellingham și Nmecha. În ofensivă, antrenorul a mizat pe Adeyemi și Chukwuemeka, sprijinindu-l pe Silva, trimis vârf.

Bayer Leverkusen a răspuns cu Flekken între buturi și cu un trio defensiv compus din Quansah, Andrich și Tapsoba. Maza și Garcia au ocupat zonele centrale ale terenului, în timp ce Hofmann, Terrier, Grimaldo și Poku au fost însărcinați cu organizarea fazelor de atac. Kofane a fost ales drept om de referință în avanposturi.

