Bayer Leverkusen, succes istoric în Bundesliga. Campioana Germaniei pentru prima dată în istorie

Bayer Leverkusen a câştigat pentru prima oară în istoria sa campionatul de fotbal al Germaniei după victoria de duminică, 5-0 pe teren propriu cu Werder Bremen, în etapa a 29-a, echipa antrenată de Xabi Alonso având 16 puncte mai mult decât următoarele clasate, Bayern Munchen şi VfB Stuttgart, care nu mai pot recupera această diferenţă când au rămas cinci etape.

Golurile au fost marcate de Victor Boniface, în minutul 25, din penalty, Granit Xhaka (60) şi Florian Wirtz (68, 83, 90).

Bayer Leverkusen, titlu istoric în Bundesliga

Bayer Leverkusen, club înfiinţat în 1904, avea până doar două trofee în vitrina sa, o Cupă UEFA, cucerită în 1988, şi o Cupă a Germaniei (1993). Echipa este neînvinsă în toate competiţiile în acest sezon, în care mai poate câştiga două trofee, fiind calificată în finala Cupei Germaniei şi în sferturile de finală ale Europa League.

Sâmbătă, Bayern Munchen a învins-o acasă pe FC Koln cu scorul de 2-0.

Leverkusen are 79 de puncte. Bayern, câştigătoarea ultimelor unsprezece ediţii ale campionatului, are 63 de puncte şi a pierdut orice speranţă de a-şi păstra titlul. Formaţia pregătită de Thomas Tuchel are golaveraj mai bun decât Stuttgart, care este pe locul 3.

Dortmund, cu 56 de puncte, se află pe locul 5, fiind devansată la golaveraj de ocupanta poziţiei a patra, RB Leipzig.

Rezultatele etapei:

vineri Augsburg - Union Berlin 2-0 Au marcat: Tietz (47), Michel (81)

sâmbătă Bayern Munchen - FC Koln 2-0 A marcat: Guerreiro (65), Muller (90+3)

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 3-0 Au marcat: Olmo (13), Sesko (68), Openda (82)

Mainz - Hoffenheim 4-1 Au marcat: Burkardt (47), Mwene (51), Gruda (63), Onisiwo (88), respectiv Kaderabek (19)

Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund 1-2 Au marcat: Woeber (36), respectiv Sabitzer (22, 28 - penalty) Cartonaş roşu: Adeyemi (Dortmund, 55)

VfL Bochum - Heidenheim 1-1 Au marcat: Schlotterbeck (90), respectiv Schlotterbeck (81 - autogol)

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3-0 Au marcat: Guirassy (11), Undav (17), Leweling (37)

duminică Darmstadt - Freiburg 0-1 Au marcat: Doan (36)

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 5-0 Au marcat: Boniface (25 - penalty), Xhaka (60), Wirtz (68, 83, 90).

sursa: Agerpres