Etapa a 24-a din SuperLiga continuă cu dueluri importante la Constanța și București

Etapa a 24-a din SuperLiga României programează duminică două meciuri cu implicații directe în lupta pentru play-off și pentru evitarea zonei periculoase a clasamentului.

La Constanța, Farul primește vizita Universității Craiova, într-un duel între două echipe aflate într-o formă solidă, în timp ce seara, pe Arena Națională, FCSB joacă împotriva nou-promovatei FK Csikszereda, într-un moment complicat pentru formația bucureșteană.

Farul Constanța și Universitatea Craiova, duel între echipe solide pe parcursul sezonului

Meciul dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova este programat la ora 17:15 și aduce față în față două formații cu parcursuri constante în actualul sezon.

Farul s-a dovedit extrem de greu de învins pe teren propriu. Dobrogenii au înregistrat cinci victorii, patru remize și doar două înfrângeri în meciurile jucate acasă, bilanț care confirmă stabilitatea echipei pe propriul stadion. Jocul colectiv și capacitatea de a controla ritmul partidelor au fost elemente-cheie în rezultatele obținute la Constanța.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului. Oltenii au pierdut un singur meci în ultimele 11 runde de campionat. Singura înfrângere din acest interval a fost înregistrată pe 9 noiembrie 2025, scor 1-2 cu UTA Arad. În rest, Craiova a acumulat șase victorii și patru remize, rezultate care au menținut echipa în zona superioară a clasamentului.

Un element simbolic al confruntării ar putea fi prezența lui Nicușor Bancu. Căpitanul Universității Craiova este la un pas de un prag impresionant. Dacă va fi utilizat, acesta va bifa meciul cu numărul 350 în SuperLiga României, toate disputate în tricoul formației din Bănie. Performanța este una rară în fotbalul românesc și subliniază continuitatea unui jucător esențial pentru club.

U Craiova - Dinamo

U Craiova - Dinamo. Sursa foto: Facebook/Dinamo

FCSB caută redresarea după un început dificil de an

De la ora 20:00, FCSB întâlnește FK Csikszereda, într-un meci care capătă o importanță aparte pentru formația bucureșteană.

FCSB traversează un moment complicat la începutul anului 2026. Echipa a pierdut primele două meciuri oficiale disputate după pauza de iarnă. Bucureștenii au cedat cu 0-1 în fața lui FC Argeș și au suferit o înfrângere categorică, 1-4, pe terenul CFR-ului Cluj. Aceste rezultate au dus la pierderea contactului cu locurile de play-off, o situație neobișnuită pentru club.

FCSB este singura echipă care a fost prezentă în toate celelalte zece ediții ale play-off-ului SuperLigii, iar presiunea pentru redresare este una evidentă. Duelul cu Csikszereda devine astfel un test de reacție și de capacitate de revenire.

sursa: Facebook

FK Csikszereda nu a impresionat în deplasare în actuala stagiune, însă a reușit să adune patru puncte pe terenuri adverse. Ciucanii au remizat cu UTA Arad și au obținut o victorie surprinzătoare, 2-0, la Sibiu, împotriva lui FC Hermannstadt. Chiar dacă bilanțul nu este unul spectaculos, aceste rezultate arată că formația din Miercurea Ciuc poate profita de momentele de slăbiciune ale adversarilor.

Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată în prima ligă, în turul sezonului regulat. Pe 14 septembrie 2025, la Miercurea Ciuc, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, rezultat care confirmă echilibrul potențial al confruntării.

Rezultatele deja înregistrate în etapa a 24-a

Etapa a 24-a a început cu mai multe meciuri care au produs modificări importante în clasament. CFR Cluj a câștigat cu 4-2 în fața Metaloglobus, într-un meci spectaculos. Dinamo și Petrolul au remizat, scor 1-1, într-o partidă echilibrată. Hermannstadt s-a impus cu 3-2 pe terenul Unirii Slobozia, în timp ce UTA Arad a câștigat la Pitești, scor 1-0, împotriva lui FC Argeș. Rapid a pierdut pe teren propriu în fața Universității Cluj, scor 0-2, rezultat care complică situația giuleștenilor.

Meciurile programate duminică pot aduce modificări importante, atât în zona superioară a clasamentului, cât și în lupta pentru evitarea retrogradării.

