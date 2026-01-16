Programul etapelor 24–27 din Superliga a fost stabilit de LPF. Se vor disputa în perioada 30 ianuarie – 16 februarie

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din Superliga, meciurile urmând să se dispute între 30 ianuarie și 16 februarie.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul oficial al etapelor 24, 25, 26 și 27 din Superliga, care vor avea loc în intervalul 30 ianuarie – 16 februarie. Calendarul stabilește zilele și orele de disputare pentru majoritatea partidelor, cu mențiunea că anumite jocuri vor avea programul orar comunicat ulterior.

Anunțul vine într-o perioadă aglomerată a sezonului regulat, în care lupta pentru pozițiile de play-off și evitarea zonei inferioare a clasamentului începe să se contureze tot mai clar. Etapele programate la începutul lunii februarie pot avea un impact direct asupra ierarhiei înainte de intrarea în ultimele runde ale sezonului regulat.

Etapa a 24-a este programată să debuteze vineri, 30 ianuarie, cu două partide. De la ora 17.00, CFR 1907 Cluj va întâlni FC Metaloglobus București, iar de la ora 20.00 este programat duelul dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești.

Sâmbătă, 31 ianuarie, sunt programate trei partide. Unirea Slobozia va juca de la ora 14.30 cu FC Hermannstadt, FC Argeș va primi vizita celor de la UTA Arad de la ora 17.00, iar seara, de la ora 20.00, FC Rapid va întâlni Universitatea Cluj.

Duminică, 1 februarie, etapa continuă cu meciul Farul Constanța – Universitatea Craiova, programat la ora 17.15, și confruntarea FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 20.00. Etapa se încheie luni, 2 februarie, cu partida FC Botoșani – Oțelul Galați, programată la ora 20.00.

Etapa a 25-a se va disputa exclusiv în zile lucrătoare. Marți, 3 februarie, sunt programate trei meciuri. De la ora 16.00 se joacă Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia, de la ora 18.00 Universitatea Cluj – FC Argeș, iar de la ora 20.30 FC Hermannstadt – FC Rapid.

Miercuri, 4 februarie, programul include alte trei partide. FC Metaloglobus București va întâlni FK Csikszereda Miercurea Ciuc de la ora 16.00, UTA Arad va juca împotriva CFR 1907 Cluj de la ora 18.00, iar Farul Constanța va primi vizita lui Dinamo București de la ora 20.30.

Etapa se încheie joi, 5 februarie, cu meciurile Universitatea Craiova – Oțelul Galați, de la ora 18.00, și FCSB – FC Botoșani, programat la ora 20.30.

Vineri, 6 februarie, etapa a 26-a începe cu partida FC Argeș – FC Hermannstadt, de la ora 17.00, urmată de confruntarea FC Rapid – Petrolul Ploiești, de la ora 20.00.

Sâmbătă, 7 februarie, sunt programate trei meciuri. FK Csikszereda Miercurea Ciuc va întâlni UTA Arad, iar Unirea Slobozia va juca împotriva Farului Constanța, ambele partide urmând să aibă orele de disputare stabilite ulterior. Seara, de la ora 20.00, CFR 1907 Cluj va primi vizita Universității Cluj.

Duminică, 8 februarie, FC Botoșani va juca de la ora 17.00 cu FC Metaloglobus București, iar de la ora 20.00 este programat meciul Oțelul Galați – FCSB. Etapa se încheie luni, 9 februarie, cu partida Dinamo București – Universitatea Craiova, de la ora 20.00.

Etapa a 27-a va debuta vineri, 13 februarie, cu partida Petrolul Ploiești – FC Argeș. Sâmbătă, 14 februarie, sunt programate meciurile Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc și FC Metaloglobus București – Oțelul Galați, orele de disputare urmând să fie anunțate ulterior.

Duminică, 15 februarie, sunt programate trei confruntări. UTA Arad va juca împotriva FC Botoșani, Farul Constanța va întâlni FC Rapid, iar Universitatea Craiova va primi vizita FCSB. Etapa se va încheia luni, 16 februarie, cu partidele FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj și Dinamo București – Unirea Slobozia, ale căror ore vor fi comunicate ulterior.

Toate meciurile din etapele 24–27 ale Superligii vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. Liga Profesionistă de Fotbal a precizat că orele de disputare pentru anumite partide vor fi anunțate ulterior, în funcție de grila de televizare și de alte considerente organizatorice.