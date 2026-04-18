Csikszereda a învins Unirea Slobozia cu 3-2 în play-out-ul Superligii. Golul egalării, anulat după VAR

Csikszereda. Sursă foto: Facebook
Csikszereda a câștigat sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, meciul cu Unirea Slobozia din etapa a cincea a play-out-ului Superligii, după o partidă cu răsturnări de situație și un final tensionat, în care oaspeții au marcat în minutul 90, dar reușita a fost anulată după consultarea sistemului VAR.

Csikszereda a condus meciul

Partida de la Miercurea Ciuc s-a încheiat cu succesul gazdelor, după un joc în care cele două echipe au mers cap la cap aproape pe tot parcursul confruntării. Csikszereda a deschis scorul rapid, în minutul 9, prin ungurul Marton Eppel, însă avantajul nu a durat mult. Unirea Slobozia a restabilit egalitatea în minutul 18, când a înscris peruanul Renato Espinosa.

Echipa pregătită de Robert Ilyeş a revenit în avantaj înainte de pauză, în minutul 32, prin brazilianul Gustavinho, care a făcut 2-1 pentru formația gazdă. Nici acest avantaj nu a fost suficient pentru a liniști partida, pentru că oaspeții au egalat din nou în repriza secundă. În minutul 62, portughezul Cristian Ponde a înscris pentru 2-2 și a readus suspansul în joc.

Golul decisiv a venit în minutul 71, când atacantul ungur Szabolcs Szalay a marcat pentru 3-2 în favoarea Csikszeredei. În final, Unirea Slobozia a crezut că a obținut un nou egal, după ce mijlocașul Patrick Dulcea a trimis mingea în poartă în minutul 90, însă reușita a fost anulată după o analiză îndelungată în camera VAR.

Victoria o desprinde pe Csikszereda de zona periculoasă a clasamentului

Cele trei puncte obținute în această etapă o ajută pe Csikszereda să se îndepărteze de locurile sensibile din clasament. Formația a urcat pe locul 5 în play-out și are 26 de puncte, cu patru mai multe decât Petrolul Ploiești, echipă aflată pe locul 7, primul care duce la barajul pentru evitarea retrogradării.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 8, tot un loc de baraj, cu 19 puncte. Pe ultimele două poziții, cele care duc direct la retrogradare, se află FC Hermannstadt, cu 18 puncte, și Metaloglobus, cu 10 puncte.

Astfel, succesul obținut de Csikszereda are o importanță directă în economia luptei pentru salvarea de la retrogradare, în timp ce Unirea Slobozia pierde puncte importante într-un moment complicat al sezonului.

Cine a primit cartonașe în timpul meciului

Csikszereda a început meciul cu Pap – Paszka, Palmeş, Hegedus, Trif – Vegh (Csuros ‘75), Veres – Anderson (Loeper ’75), Brugger (Bodo ‘83), Gustavinho (Szalay ’68) – Eppel (Dolny ’83). Antrenorul echipei a fost Robert Ilyeş.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a evoluat în formula: R. Popa – Dorobanţu, Dinu, Safronov (Lungu ’46), Dragu – Albu, Antoche, V. Pop (Ponde ’46) – Bărbuţ (Dulcea ’74), Yanakov (Dahan ’46) – Espinosa (Said ’84). Pe bancă s-a aflat Claudiu Niculescu.

Arbitrul întâlnirii a fost George Cătălin Roman, ajutat la cele două linii de Raul Ghiciulescu şi George Bogdan Duţă. În camera VAR s-au aflat Adrian Viorel Cojocaru şi Bogdan Dumitrache. Arbitru de rezervă a fost George Găman, iar observator Eduard Dumitrescu.

La capitolul cartonașe galbene, pentru Csikszereda au fost avertizați Hegedus în minutul 51, Gustavinho în minutul 63, Pap în minutul 90+6, Paszka în minutul 90+10 și Palmeş în minutul 90+12. De la Unirea Slobozia au văzut cartonașul galben Dorobanţu în minutul 18, Antoche în minutul 90+11 și Dragu tot în minutul 90+11.

Ce meciuri se vor juca în etapa de play-off a Superligii

Etapa a început vineri cu două partide. În play-out, Oțelul Galați s-a impus pe teren propriu în fața echipei UTA Arad, scor 1-0. În play-off, CFR a câștigat dramatic meciul cu FC Argeș, disputat la Mioveni, după un gol marcat în prelungiri.

Tot sâmbătă seara este programată și o partidă cu miză în lupta pentru titlu. În grupa de play-off se întâlnesc Dinamo București, echipă aflată pe locul 6, cu 28 de puncte, și U Cluj, liderul clasamentului, cu 39 de puncte. Meciul din Capitală începe la ora 21.00.

