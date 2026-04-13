Metaloglobus, învinsă de Csikszereda cu 0-1 în etapa a patra a play-out-ului Superligii

Csikszereda - Metaloglobus. Sursa foto: Facebook/Metaloglobus
Csikszereda FK a câștigat luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, meciul împotriva echipei Metaloglobus, disputat în etapa a patra din play-out-ul Superligii.

Metaloglobus, învinsă de Csikszereda

Metaloglobus a controlat începutul primei reprize, dar nu a avut ocazii importante. Prima oportunitate le-a aparținut oaspeților, în minutul 20, când Gavrilaș a respins lovitura de cap trimisă de Eppel.

Arbitrul Ovidiu Robu a dat penalty în minutul 26, după faultul comis de Mike Cestor asupra lui Eppel, iar jucătorul maghiar a înscris din lovitura de pedeapsă două minute mai târziu. Eppel a continuat să reprezinte o problemă în apărarea gazdelor, însă șutul său din minutul 50 a trecut puțin pe lângă poarta lui Gavrilaș.

Metaloglobus a avut două ocazii în doar trei minute, după ce Pap a respins șutul lui Purece, în minutul 62, iar trei minute mai târziu a intervenit și la lovitura de cap a lui Sabater.

Csikszereda, locul 5 în play-out

Gazdele nu au reușit însă să marcheze, iar meciul s-a încheiat 0-1, chiar dacă Abbey a mai ratat o ocazie importantă în minutul 79.

Csikszereda - Metaloglobus. Sursa foto: Captură video Youtube

După această victorie, Csikszereda a ajuns la 23 de puncte și ocupă locul 5 în play-out, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu 10 puncte. Echipa antrenată de Florin Bratu este în pericol să revină în liga secundă.

Echipele de start

Metaloglobus: Gavrilaş – Ţîrlea, A. Camara, Cestor, A. Sava (R. Neacşu 46) – Bruno Carvalho, Sabater (Abbey 78) – Liş (Al. Irimia 66), Purece, Zakir (Ely Fernandes 78) – Huiban (Visic 66). Antrenor: Florin Bratu.

Csikszereda: E. Pap – Paszka, Hegedus, Palmeş, Trif – Veres, B. Vegh (Duzinszki 46) – Anderson Ceara (Loeper 81), Kleinheisler (Gustavinho 19), Bota (E. Bodo 73) – Eppel (Z. Nagy 73). Antrenor: Robert Ilyeş.

Arbitri: Ovidiu Robu – Mihăiţă Necula, Alexandru Filip; Arbitri VAR: Radu Petrescu – Claudiu Marcu.

În timpul meciului, Cestor și Neacșu au fost jucătorii care au primit cartonașe galbene, în minutele 26, respectiv 60.

