Victorie dramatică pentru Inter: 4-3 cu Como, după o remontada de la 0-2. Cristi Chivu: Victorie a maturității

Cristi Chivu se bucură alături de elevii săi. Sursa foto: captură video
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a revenit de la 0-2 și a învins Como cu 4-3 în etapa a 32-a din Serie A. Rezultate importante și în alte meciuri ale zilei.

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a întors scorul la Como după o repriză secundă pe care a dominat-o

Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, a obținut o victorie spectaculoasă în deplasare, scor 4-3, pe terenul formației Como, într-un meci din etapa a 32-a a campionatului Italiei.

Gazdele au început mai bine și au condus cu 2-1 la pauză. Álex Valle a deschis scorul în minutul 36, iar Nico Paz a majorat avantajul în minutul 45. În prelungirile primei reprize, Marcus Thuram a reintrodus pe Inter în partidă, după un gol din interiorul careului.

Repriza a doua a adus o schimbare radicală de ritm. Inter a egalat prin Marcus Thuram, care în minutul 49. Formația milaneză a trecut apoi la conducere datorită golurilor înscrise de Denzel Dumfries, în minutele 59 și 72.

Mossad are un nou director. Cine este Roman Gofman, omul care va conduce unul dintre cele mai puternice servicii secrete
Andrei Rațiu și Ionuț Radu, eșecuri în etapa a 31-a din La Liga, cu Rayo Vallecano, respectiv Celta Vigo

Pe final, Como a redus diferența prin Lucas da Cunha, care a transformat un penalty în minutul 89, însă nu a mai reușit să evite înfrângerea.

Cristi Chivu

Cristi Chivu. Sursa foto: Instagram

Inter și-a consolidat locul 1 în Serie A în fața lui Napoli, principala urmăritoare

În celelalte partide disputate duminică, Parma a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Napoli. Totodată, Bologna s-a impus cu 2-0 în fața formației Lecce.

După acest succes, Inter Milano ocupă primul loc în clasament, cu 75 de puncte, cu 9 în plus față de Napoli, principala urmăritoare. Como rămâne pe poziția a cincea, cu 58 de puncte.

Ce a declarat Cristi Chivu după Como – Inter 3-4

La finalul partidei, Cristi Chivu a recunoscut că Inter a „suferit” în meciul cu Como, dar văzut „maturitate” la echipa sa care a reușit să revină după ce a avut un deficit de două goluri pe tabelă.

Știam că nu va fi ușor, ne confruntam cu o echipă care luptă pentru un obiectiv important și au demonstrat asta în prima repriză prin mobilitate, viteză, pressing și intensitate. Am avut dificultăți și am fost conduși cu 2-0, dar am reușit să reducem din diferență, iar asta ne-a dat încredere. După reluare, am ridicat nivelul, am arătat caracter și am întors rezultatul, deși nu a fost deloc ușor. Aceasta a fost o victorie a maturității, în care am înțeles momentele meciului” a declarat Chivu.

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine

