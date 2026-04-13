Victorie dramatică pentru Inter: 4-3 cu Como, după o remontada de la 0-2. Cristi Chivu: Victorie a maturității

Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, a obținut o victorie spectaculoasă în deplasare, scor 4-3, pe terenul formației Como, într-un meci din etapa a 32-a a campionatului Italiei.

Gazdele au început mai bine și au condus cu 2-1 la pauză. Álex Valle a deschis scorul în minutul 36, iar Nico Paz a majorat avantajul în minutul 45. În prelungirile primei reprize, Marcus Thuram a reintrodus pe Inter în partidă, după un gol din interiorul careului.

Repriza a doua a adus o schimbare radicală de ritm. Inter a egalat prin Marcus Thuram, care în minutul 49. Formația milaneză a trecut apoi la conducere datorită golurilor înscrise de Denzel Dumfries, în minutele 59 și 72.

Pe final, Como a redus diferența prin Lucas da Cunha, care a transformat un penalty în minutul 89, însă nu a mai reușit să evite înfrângerea.

În celelalte partide disputate duminică, Parma a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Napoli. Totodată, Bologna s-a impus cu 2-0 în fața formației Lecce.

După acest succes, Inter Milano ocupă primul loc în clasament, cu 75 de puncte, cu 9 în plus față de Napoli, principala urmăritoare. Como rămâne pe poziția a cincea, cu 58 de puncte.

La finalul partidei, Cristi Chivu a recunoscut că Inter a „suferit” în meciul cu Como, dar văzut „maturitate” la echipa sa care a reușit să revină după ce a avut un deficit de două goluri pe tabelă.

„Știam că nu va fi ușor, ne confruntam cu o echipă care luptă pentru un obiectiv important și au demonstrat asta în prima repriză prin mobilitate, viteză, pressing și intensitate. Am avut dificultăți și am fost conduși cu 2-0, dar am reușit să reducem din diferență, iar asta ne-a dat încredere. După reluare, am ridicat nivelul, am arătat caracter și am întors rezultatul, deși nu a fost deloc ușor. Aceasta a fost o victorie a maturității, în care am înțeles momentele meciului” a declarat Chivu.