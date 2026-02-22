Sport

Cristi Chivu scrie istorie la Inter Milano. Italienii l-au comparat cu legendarul antrenor Carlo Carcano

Cristi Chivu. Sursă foto: Facebook


Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, formația Lecce, scor 2-0, în etapa a 26-a din Serie A. Antrenorul a avut parte de un moment dificil când golul lui Dimarco, din minutul 53, a fost anulat de VAR. La scurt timp, în minutul 60, tehnicianul decis să schimbe tactica, introducându-i pe teren pe Mkhitaryan și Akanji. În urma rezultatului de sâmbătă, jurnaliștii din Italia au avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român.

Chivu, decizie crucială în timpul meciului cu Lecce

Mkhitaryan a deschis scorul în minutul 75, iar Akanji a adus golul decisiv în minutul 82, stabilind victoria nerrazzurilor. Cu acest succes, Inter Milano a urcat pe primul loc în clasament, acumulând 64 de puncte, la zece puncte distanță de locul secund, ocupat de AC Milan.

Cristi Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter care în primul sezon acumulează 64 de puncte în primele 26 de etape jucate.

„Dincolo de accidentări și oboseală, Chivu este un debutant care bate recorduri: nu a mai existat nimeni ca el în istoria lui Inter. În istoria clubului nerazzurro nu a existat niciodată un antrenor care, în primul său an la Inter, ajuns la etapa a 26-a de campionat, să fi acumulat mai multe puncte (64) decât Chivu. Mai bine decât Mourinho (60), mai bine decât Weisz (59), mai bine decât Invernizzi (63). Dar și mai bine, în termeni absoluți, decât Liedholm (63) și Sarri (63)”, a scris presa din Italia.

Comparat cu un antrenor legendar

Presa italiană a pus în lumină performanța excepțională a lui Cristi Chivu la Inter Milano, arătând că singurul antrenor care a acumulat mai multe puncte decât el până în etapa a 26-a a fost legendarul Carlo Carcano, cu 65 de puncte în sezonul 1930/31.

Carlo Carcano

Carlo Carcano. Sursa foto: Wikipedia

Chivu, apreciat de Fabio Capello

Fabio Capello, în vârstă de 79 de ani și fost antrenor de renume la AC Milan și Real Madrid, a lăudat prestația lui Cristi Chivu la cârma lui Inter Milano. Recent, el a evidențiat încrederea pe care o au jucătorii în propriile forțe, subliniind că aceasta reflectă influența psihologică pe care Chivu o are asupra echipei.

Capello a apreciat și abilitatea lui Chivu de a-și gestiona rotirea jucătorilor, remarcând totodată că Inter dispune de un lot solid în acest sezon.

„Echipa lui Chivu a pornit pe o direcție clară. Se simte o încredere profundă și remarcabilă în rândul jucătorilor”, a spus fostul tehnician.


