Inter Milano s-a impus cu 2-0 la Lecce. Echipa lui Chivu are 10 puncte avans în clasamentul Seriei A

Inter Milano, formația antrenată de Cristian Chivu, s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, pe terenul echipei US Lecce, în etapa a 26-a din Serie A.

După o primă repriză echilibrată, Inter a avut un gol anulat în minutul 53, când reușita lui Dimarco a fost invalidată în urma consultării sistemului VAR.

Momentul decisiv a venit însă în minutul 60, când Chivu a făcut două schimbări inspirate, trimițându-i în teren pe Henrikh Mkhitaryan și Manuel Akanji.

Mutările de pe bancă au produs efect imediat. În minutul 75, Mkhitaryan a deschis scorul pentru nerazzurri, profitând de o fază rapidă de atac și ducând Inter în avantaj.

Șapte minute mai târziu, în minutul 82, Akanji a majorat diferența și a închis practic meciul, stabilind scorul final: Lecce – Inter 0-2.

În urma acestui rezultat, Inter ajunge la 64 de puncte și își consolidează poziția de lider în Serie A, având un avans de zece puncte față de ocupanta locului secund, AC Milan.

De cealaltă parte, Lecce rămâne pe locul 17 în clasament, cu 24 de puncte, în zona inferioară a ierarhiei.