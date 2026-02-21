Sport

Inter Milano s-a impus cu 2-0 la Lecce. Echipa lui Chivu are 10 puncte avans în clasamentul Seriei A

Comentează știrea
Inter Milano s-a impus cu 2-0 la Lecce. Echipa lui Chivu are 10 puncte avans în clasamentul Seriei ACristi Chivu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Inter Milano, formația antrenată de Cristian Chivu, s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, pe terenul echipei US Lecce, în etapa a 26-a din Serie A.

După o primă repriză echilibrată, Inter a avut un gol anulat în minutul 53, când reușita lui Dimarco a fost invalidată în urma consultării sistemului VAR.

Momentul decisiv a venit însă în minutul 60, când Chivu a făcut două schimbări inspirate, trimițându-i în teren pe Henrikh Mkhitaryan și Manuel Akanji.

Două goluri în șapte minute

Mutările de pe bancă au produs efect imediat. În minutul 75, Mkhitaryan a deschis scorul pentru nerazzurri, profitând de o fază rapidă de atac și ducând Inter în avantaj.

ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat

Șapte minute mai târziu, în minutul 82, Akanji a majorat diferența și a închis practic meciul, stabilind scorul final: Lecce – Inter 0-2.

Inter Milano, cu Cristian Chivu pe bancă, se desprinde în fruntea clasamentului

suporteri Inter Milano

suporteri Inter Milano / sursa foto: dreamstime.com

În urma acestui rezultat, Inter ajunge la 64 de puncte și își consolidează poziția de lider în Serie A, având un avans de zece puncte față de ocupanta locului secund, AC Milan.

De cealaltă parte, Lecce rămâne pe locul 17 în clasament, cu 24 de puncte, în zona inferioară a ierarhiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Redenumirea partidului care a schimbat politica României
23:20 - Willie Colon, legenda muzicii salsa, a murit la 75 de ani
23:12 - Iranul declară forțele navale și aeriene ale statelor UE drept „organizații teroriste”
23:00 - Ilegalista basarabeancă, decedată în închisoare pe fondul grevei foamei
22:52 - Dominic Fritz, convins că Nicușor Dan va promulga bugetul: Preşedintele nu este un şantajist
22:44 - Rapid a învins Dinamo în derby-ul Capitalei, scor 2-1. Giuleștenii au rămas în lupta pentru titlu

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale