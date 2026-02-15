Cristi Chivu, acuzat de două nume mari ale fotbalului italian. Antrenorul român a fost luat la țintă

Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a stârnit furie printre unii oameni de fotbal din Italia, după derby-ul cu Juventus, câștigat de echipa sa, scor 3-2. Românul a spus că eliminarea lui Pierre Kalulu, fotbalistul oaspeților, din minutul 42, a fost corectă. Deși reluările arată că arbitrul a greșit.

„Atingerea este ușoară, dar există, e un contact. Și eu am suferit atingeri ușoare, mai ales în Liga Campionilor, și le-am spus jucătorilor mei să nu pună arbitrul în situația de a lua o decizie”, a spus Chivu.

Mai întâi, la rampă a ieșit Alessandro Del Piero, fost mare jucător al celor de la Juventus. „Despre eliminare? Nici măcar nu a fost fault. Arbitrul ar fi trebuit să ezite puțin mai mult înainte de a acorda cartonașul galben. Prin astfel de decizii nu faci decât să încingi spiritele pe teren, trebuie să evaluezi corect situația.

Dimarco? Ce picior are băiatul ăsta... Chivu face o treabă excelentă, dar în seara asta a greșit comentând acel episod. Inter nu are nevoie de așa ceva, mă așteptam la o altă reacție. Când ești puternic, vrei să câștigi pe merit.

Când ai parte de un episod evident în favoarea ta, nu ești mulțumit. Poate peste câteva zile își va da seama de asta”, a afirmat fostul decart al torinezilor conform fcinter1908.it.

Și Massimo Ambrosini, fost mare mijlocaș al lui AC Milan, a comentat meciul de sâmbătă seara. Și a spu că antrenorul lui Inter a greșit când a comentat faza eliminării. „Cuvintele lui Chivu despre Kalulu și Bastoni? Într-o astfel de situație, chiar și a merge în fața camerelor și a admite eroarea arbitrului, dacă el ar fi recunoscut că a existat, nu ar fi schimbat percepția asupra modului de comunicare al lui Chivu.

Este evident că există o greșeală și nu este vina lui Chivu dacă se greșește, iar Chivu ar fi putut să o spună și nu s-ar fi schimbat nimic în discursul său. Eu m-aș fi exprimat diferit în cazul unui episod atât de evident.”