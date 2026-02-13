LeBron James, record istoric în NBA. A devenit cel mai vârstnic jucător care a reușit o triplă-dublă

LeBron James a intrat din nou în istoria NBA, devenind cel mai în vârstă jucător care a reușit o triplă-dublă într-un meci din liga nord-americană de baschet. Performanța a fost bifată în victoria obținută de Los Angeles Lakers, scor 124-104, în fața echipei Dallas Mavericks, înaintea pauzei All-Star, potrivit Reuters.

La 41 de ani, James a încheiat partida cu 28 de puncte, 12 pase decisive și 10 recuperări, aceasta fiind prima sa triplă-dublă din actualul sezon, după o serie de 36 de meciuri fără o astfel de reușită. Rui Hachimura a contribuit cu 21 de puncte, Austin Reaves a înscris 18, iar Jaxson Hayes a adăugat 16 pentru Lakers, care au evoluat fără All-Star-ul Luka Doncic, indisponibil din cauza unei accidentări la tendon, pentru al patrulea meci la rând.

Pentru LeBron James, aceasta este a 123-a triplă-dublă a carierei, la 21 de ani distanță de prima, consemnată pe 19 ianuarie 2005. Baschetbalistul deține deja recordul pentru cel mai în vârstă jucător care a marcat 25, 30, 35 și 40 de puncte într-un meci NBA.

Totodată, el a devenit primul jucător trecut de 40 de ani care a reușit patru meciuri consecutive cu cel puțin 10 pase decisive, depășindu-l pe John Stockton, care stabilise precedentul record în 2002, la Utah Jazz.

Superstarul echipei Los Angeles Lakers a fost ales, duminică, rezervă pentru al 22-lea său All-Star Game consecutiv, potrivit AFP. Cea de-a 75-a ediție a All-Star Game va avea loc pe 15 februarie, la San Francisco, într-un format modificat față de anii anteriori. În locul confruntării tradiționale dintre Conferința de Vest și Conferința de Est, competiția va reuni două echipe formate din jucători locali și o a treia alcătuită din baschetbaliști străini, într-un mini-turneu.

Cel mai bun marcator din toate timpurile din NBA, de patru ori MVP al sezonului regulat și de patru ori campion al ligii, LeBron James înregistrează în acest sezon medii de 21,9 puncte, 6,6 pase decisive, 5,8 recuperări și 1,1 intercepții pe meci, în 30 de partide disputate cu Lakers (29-18).