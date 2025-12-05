Record în NBA. LeBron James a încheiat o serie de 1297 de meciuri cu minimum 10 puncte

Incredibila serie de 1.297 de meciuri în care LeBron James a înscris cel puțin 10 puncte în sezonul regulat al NBA s-a încheiat, marți, după victoria Los Angeles Lakers în fața Toronto Raptors, scor 123-120.

LeBron James, în vârstă de 40 de ani, a înscris opt puncte și a oferit 11 pase decisive în victoria Los Angeles Lakers în fața Toronto Raptors, scor 123-120. Una dintre pasele sale a dus la punctul decisiv marcat de Rui Hachimura în ultima secundă.

„Doar joc corect. Întotdeauna joc corect. Aşa am fost învăţat.” a declarat Lebron James

James a declarat că a jucat corect, subliniind că respectarea regulilor este principiul după care se ghidează de-a lungul carierei sale de 23 de sezoane, un record fără precedent.

LeBron James a intrat în ultimele cinci minute ale meciului cu 6 puncte și 3 din 15 la aruncări, reușind să egaleze scorul cu 1:46 înainte de final, dar fără să ajungă la dublu-digit. În ultimele secunde, a ales să paseze mingea către Austin Reaves în loc să încerce o aruncare.

Antrenorul Lakers, JJ Redick, a spus că James este conștient de punctele sale și că a acționat „așa cum a făcut de atât de multe ori”. Seria sa, începută pe 6 ianuarie 2007, a depășit recordul lui Michael Jordan de 866 de meciuri consecutive cu minimum 10 puncte.

LeBron James a ratat ultima dată să înscrie minimum 10 puncte în ianuarie 2007 și a depășit astfel recordul lui Michael Jordan cu 431 de meciuri consecutive. Această performanță marchează cea mai lungă serie de acest fel din istoria NBA.

În martie, James a devenit primul jucător din istoria ligii care a marcat 50.000 de puncte cumulate în sezonul regulat și în meciurile de play-off, stabilind un nou reper pentru cariera sa.