România, prezentă la Cupa Mondială 2026 cu trei arbitri. FIFA a publicat lista

FIFA a publicat lista arbitrilor pentru Cupa Mondială 2026, iar România are trei reprezentanți: István Kovács, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Lista include 52 de arbitri centrali și 88 de asistenți.

FIFA a făcut publică, joi, componența echipei de arbitri care va oficia la turneul final al Cupei Mondiale 2026. În total, au fost selectați 52 de arbitri de centru și 88 de arbitri asistenți, alături de 30 de arbitri VAR.

România este reprezentată de trei oficiali de meci, însă niciun arbitru român nu se regăsește pe lista celor desemnați pentru sistemul VAR.

Printre cei 52 de arbitri de centru se află și István Kovács, unul dintre cei mai experimentați oficiali din fotbalul internațional.

Prezența sa confirmă poziția constantă pe care acesta o ocupă în structurile de arbitraj ale competițiilor majore organizate sub egida FIFA. De altfel, în această săptămână, a condus partida Barcelona – Atletico Madrid, din Liga Campionilor.

La nivelul arbitrilor asistenți, România este reprezentată de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Cei doi fac parte din grupul celor 88 de asistenți selectați pentru turneul final, după un proces de evaluare desfășurat pe parcursul mai multor ani.

Directorul departamentului de arbitraj al FIFA, Pierluigi Collina, a oferit detalii despre modul în care a fost realizată selecția oficialilor de meci și despre standardele aplicate în procesul de evaluare.

„Arbitrii selectaţi sunt cei mai buni din lume. Aceştia fac parte dintr-un grup mai larg de arbitri care a fost identificat şi monitorizat în ultimii trei ani. Au participat la seminarii şi au arbitrat la turneele FIFA. În plus, performanţele lor în meciurile naţionale şi internaţionale au fost evaluate în mod regulat. Arbitrii selectaţi au beneficiat şi vor continua să beneficieze de sprijin complet din partea antrenorilor noştri de condiţie fizică şi a personalului medical, inclusiv a fizioterapeuţilor şi a unui specialist în sănătate mintală. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că aceştia se află într-o condiţie fizică şi mentală optimă atunci când vor ajunge la Miami pe 31 mai”, a declarat Collina.