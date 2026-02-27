Prima țintă a lui Cristi Chivu la Inter, după eliminarea din Liga Campionilor. Un star de la Bayern Munchen, în pole-position

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, poartă discuții pentru transferul lui Leon Goretzka, mijlocașul lui Bayern, care va deveni liber de contract vara aceasta, relatează fcinter1908.it.

Mijlocașul german Leon Goretzka, 30 de ani, va deveni liber de contract la sfârșitul sezonului, iar Inter a intrat în negocieri pentru a-l aduce în Serie A.

Oficialii clubului italian au confirmat discuțiile, după ce inițial informația apăruse doar ca zvon. Surse apropiate clubului, susțin că proprietarul Oaktree Capital Management și-a dat acordul pentru mutare, fiind mulțumit că Goretzka ar putea veni gratis.

Goretzka a fost aproape să semneze cu Atletico Madrid în ianuarie, însă a renunțat la transfer la recomandarea antrenorului lui Bayern, Vincent Kompany, care i-a solicitat să rămână până la finalul sezonului.

Potrivit acelorași surse, internaționalul german cere un salariu anual brut de aproximativ 13 milioane de euro, echivalent cu cel al lui Hakan Calhanoglu. Discuțiile vizează un contract pe trei sezoane.

„Nu poți să-i dai lui Goretzka un contract mai mic. Vor fi comisioane mai târziu”, au declarat reprezentanți ai clubului. Inter trebuie să facă loc în lot

Transferul lui Goretzka nu poate avea loc fără ajustări în lotul de jucători. Inter, eliminată la mijlocul săptămânii din Liga Campionilor, trebuie să vândă un fotbalist pentru a face loc noului mijlocaș, iar Hakan Calhanoglu este principalul vizat.

„Calhanoglu însuși vrea să plece, și ar fi plecat încă din vara trecută, dar Galatasaray a pus pe masă doar 7 milioane de euro”, notează sursa italiană.

Jurnalul „Gazzetta dello Sport” a menționat că Inter pregătește o remaniere a lotului, cu mai mulți jucători incluși pe lista de plecări. Printre ei se află titulari importanți precum Marcus Thuram, Calhanoglu, Denzel Dumfries și Nicolo Barella.

Calhanoglu mai are un an de contract și ar putea reveni pe lista de transferuri, în funcție de oportunitățile oferite.

„Okan Buruk a vorbit frecvent cu el și îl așteaptă la Galatasaray”, notează presa italiană. În cazul în care nu se ajunge la un acord convenabil, mijlocașul ar putea rămâne un sezon la Inter, urmând să plece la finalul contractului.