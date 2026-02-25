Sport

Inter Milano, cu Chivu pe bancă, eliminată din Liga Campionilor. Leverkusen și Newcastle merg mai departe

Inter Milano, cu Chivu pe bancă, eliminată din Liga Campionilor. Leverkusen și Newcastle merg mai departe
Inter Milano a părăsit Liga Campionilor marți seară, după înfrângerea suferită pe teren propriu în fața formației FK Bodø/Glimt, scor 1-2, în manșa retur a play-off-ului competiției. Echipa pregătită de Cristian Chivu a cedat la general cu 2-5 și ratează calificarea în optimile de finală.

Final de drum pentru Inter Milano în Liga Campionilor

Pe stadionul Giuseppe Meazza, gazdele au început partida în ofensivă și au controlat prima repriză. Norvegienii au profitat de o greșeală defensivă a italienilor și au deschis scorul în partea secundă, moment care a schimbat cursul confruntării.

Oaspeții au mai punctat o dată la scurt timp, distanțându-se decisiv la general. Inter a reușit doar golul de onoare pe final, insuficient pentru a evita eliminarea.

Inter Milano

Inter Milano. Sursa foto: Facebook

Leverkusen gestionează avantajul și merge mai departe

Bayer Leverkusen și-a asigurat calificarea după remiza fără goluri obținută pe teren propriu contra formației Olympiacos. Germanii au intrat în retur cu avantajul construit în prima manșă și au controlat jocul din punct de vedere tactic.

Formația oaspete a încercat să forțeze revenirea încă din debut, însă defensiva gazdelor a rămas solidă pe tot parcursul partidei. Scorul stabilit anterior a fost suficient pentru ca Leverkusen să ajungă în optimile competiției.

Newcastle, victorie în fața celor de la Qarabağ

Într-o altă confruntare din play-off, Newcastle United a câștigat și manșa retur împotriva echipei Qarabağ FK, scor 3-2. Englezii au controlat partida încă din prima repriză și au consolidat avantajul obținut anterior.

Deși oaspeții au încercat să reducă diferența după pauză, rezultatul final a confirmat diferența de valoare dintre cele două formații. Newcastle se califică astfel în optimile Ligii Campionilor cu un scor general categoric.

Liga Campionilor. Urmează tragerea la sorți

Tragerea la sorți pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 14:00, ora României, când echipele calificate își vor afla adversarele din următoarea fază a competiției.

1
