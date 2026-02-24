Jucătorul de clasă pe care Inter vrea să îl transfere are numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu

Liderul din Serie A, Inter Milano, are deja un prim nume pe lista transferurilor din vară, după mesajul transmis de Cristi Chivu jucătorului. Fundașul central sârb Aleksandar Stankovic, cedat definitiv la Club Brugge pentru 9,5 milioane de euro, ar putea reveni la Inter.

Stankovic este un nume important în fotbalul sârb. Dejan Stankovic a disputat 338 de meciuri în Serie A pentru Lazio și Inter și a câștigat, în total, 21 de trofee, printre care Liga Campionilor și Campionatul Mondial al Cluburilor cu Inter Milano. De asemenea, a obținut șase titluri de campion al Italiei, iar la cele din sezoanele 2007/2008, 2008/2009 și 2009/2010 a contribuit și Cristi Chivu.

Acesta are trei fii: Aleksandar, transferat în vară de Inter la Club Brugge pentru 9,5 milioane de euro, Filip, legitimat la Venezia, și Stefan, care s-a retras din activitate.

Aleksandar își dorește să revină la echipa din Milano și a discutat despre conversația purtată cu antrenorul Cristi Chivu.

„Fostul meu antrenor, Cristi Chivu, m-a încurajat să am o personalitate puternică. Obișnuia să spună: «Pe teren, nimeni nu-ți va cere actul de identitate ca să vadă câți ani ai. Vârsta nu contează, ci personalitatea ta». Așa că, în ciuda vârstei mele fragede, îndrăznesc să spun lucrurile așa cum sunt. Sunt cuvinte frumoase. Chivu este important pentru mine”, a spus fotbalistul, potrivit FC Inter News.

El a adăugat: „Toată lumea îmi cunoaște situația contractuală, cu clauza de răscumpărare. Dar, sincer, cred că este o formă elementară de respect să mă concentrez pe Club Brugge cât timp sunt aici. Inter îmi cunoaște opiniile și de aceea mă lasă în pace. Chestia amuzantă este că nu eu sunt cel care decide, ci Inter”.

Fundașul central va împlini 21 de ani pe 3 august. S-a născut la Milano și a evoluat la toate echipele de tineret ale Inter.

„E normal că am visat la Inter ani de zile. În același timp, sunt fericit aici și vreau să câștig cât mai multe trofee. Istoria arată că este posibil acest lucru”, a mai explicat fotbalistul.

În actuala stagiune, Aleksandar Stankovic a jucat 25 de meciuri în campionat, nouă în Liga Campionilor, patru în preliminariile competiției și două în Cupa Belgiei. A marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive.