Cum l-a călit Lucescu pe Hagi în tinerețe. La ce l-a supus antrenorul pe „rege”

Mircea Lucescu este cel care l-a descoperit pe Gică Hagi și tot el este cel care i-a văzut potențialul, a povestit ”regele” la un podcast. Doar că antrenorul a decis să aplice o tactică specială pentru a-l învăța pe acesta să treacă prin toate etapele.

Gică Hagi nu a trecut prin toate etapele după ce l-a văzut Mircea Lucescu și i-a apreciat talentul. Fotbalistul a sărit anumite trepte, dar antrenorul a găsit o modalitate de a-i arăta tot ce înseamnă fotbal. ”Eu nu am jucat la tineret. M-a dus Lucescu la echipa mare. Asta înseamnă antrenor mare, să fii mare, să îți asumi niște lucruri. Să fii bine informat, că eu cred că el a fost bine informat de secunzii lui, de anturaj de staff-ul lui.

Probabil ei i-au spus că jucam foarte bine în Divizia B la Luceafărul. În Divizia A am apărut în două meciuri la al treilea avenit să mă vadă. M-a luat direct la echipa mare”, a povestit internaționalul.

Ca fotbalistul să beneficieze de toate experiențele, Lucescu a apelat la un tertip. ”Una dintre cele mai mari calități ale lui este aceea că atunci când vede ceva la un jucător are grijă să potențeze. Și la echipa mare jucam titular.

Și la olimpici eram rezervă și nu înțelegeam. Eu stăteam pe bancă și mă tot întrebam cum de joc la echipa mare așa și la olimpici nu. Și apoi mi-am dat seama că el de fapt mă călea. Cald-rece, cald-rece ca să mă întăresc, să le văd pe toate”, a mai spus Hagi.

Ulterior Hagi a evoluat fantastic. Acesta a devenit cel mai performant fotbalist român din toate timpurile. De asemenea și la nivel internațional este cunoscut drept unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din lume din generația lui. Iar în Turcia este considerat cel mai bun străin din istoria fotbalului turc.